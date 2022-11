¿Cómo empezó el ‘pleito’ entre Justin Trudeau y Xi Jinping? Vídeo muestra 'tenso' encuentro

BALÍ.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de China, Xi Jinping, tuvieron un altercado durante la Cumbre del G20 en la que se han dado cita los líderes de las 20 principales economías del mundo.

Un vídeo grabado ayer miércoles 16 de noviembre por periodistas muestra el conflicto entre ambos mandatarios debido a unas supuestas filtraciones de los detalles de una reunión privada que tuvieron anteriormente.

En el vídeo del ‘pleito’ entre Justin Trudeau y Xi Jinping, como ha sido descrito en redes sociales, se muestra al mandatario chino acusar al canadiense de las filtraciones de su conversación privada.

“Todo lo que discutimos se filtró a los periódicos. Eso no es apropiado y esa no es la forma en que se llevó a cabo nuestra conversación. Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto mutuo. Si no es el caso, el resultado será impredecible", acusó Xi Jinping.

Durante el reclamo Justin Trudeau permanece callado hasta que finalmente responde que “en Canadá, creemos en el diálogo libre, abierto y franco, y eso es lo que seguiremos teniendo”.

“Continuaremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo”, puntualizó el primer ministro canadiense.

Ante dicha respuesta Xi Jinping aseguró que “primero creemos las condiciones”, estrechó la mano del primer ministro y procedió a alejarse sin esperar una respuesta, aparentemente descontento.

