Cardenal de 90 años es multado en China

PEKÍN (EFE).— El cardenal católico Joseph Zen, de 90 años, conocido crítico de Pekín y del Vaticano, fue hallado culpable ayer, junto con otros acusados, y multado por participar en un fondo de defensa legal constituido para ayudar a manifestantes en las protestas antigubernamentales de 2019.

Se trata de otro caso en el que destacados activistas son condenados en Hong Kong, donde un movimiento a favor de la democracia activo durante décadas ha sido desmantelado después de que Pekín intensificase los esfuerzos para restablecer el orden en la ciudad semiautónoma meses después de las protestas, que se prolongaron durante siete meses.

A pesar de la levedad de la pena, el juicio recibió atención en parte debido a la posición de Zen, uno de los clérigos católicos de más alto rango de Asia y un conocido defensor de la democracia en Hong Kong.

El caso también marca la primera vez que miembros de una organización son acusados por no registrar su grupo bajo la ley del territorio sobre la formación de sociedades, lo que ha generado la preocupación de algunos comentaristas sobre la libertad de asociación en la excolonia británica.

Tras la decisión del tribunal, Zen, con pelo cano y bastón, declaró a los periodistas situados en las inmediaciones del juzgado que su caso no estaba relacionado con la libertad religiosa.

“Soy una figura religiosa, pero no querría que mi caso se asocie con la libertad religiosa. No es así. Yo era parte del fondo de defensa. No veo que la libertad religiosa de Hong Kong se esté deteriorando. Como ciudadano de Hong Kong, apoyo la ayuda humanitaria”, dijo.