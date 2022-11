Invita a escuchar en tres dimensiones

EL VATICANO.— El papa Francisco dirigió un saludo especial a los participantes del Foro Internacional de la Acción Católica (FIAC) ayer después del rezo del Ángelus dominical.

El Pontífice envió un mensaje escrito a los participantes de esta iniciativa que se reunieron el fin de semana en línea para reflexionar en el tema “Durante el Sínodo —en un mundo herido— con todos y para todos”.

En el texto difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa recordó cuando hace 30 años el cardenal Eduardo Pironio intuyó la necesidad de que “la vida de la Acción Católica contribuyera al desafío de la nueva la evangelización, enriquecida con la peculiaridad de cada lugar y cultura”.

En esta línea, Francisco citó al purpurado argentino “hombre de la esperanza” para señalar “¡qué importante en la vida es ser signo! Pero no un signo vacío o de muerte, sino un signo de luz comunicador de esperanza” y añadió “la esperanza es capaz de superar las dificultades, las desavenencias, las cruces que se presentan en la vida cotidiana”.

“Anhelo que no sean ‘dirigentes’ de escritorio, de papeles o de Zoom, y que no caigan en la tentación del estructuralismo institucional que planifica y organiza desde estatutos, reglamentos y propuestas heredadas, que fueron buenas y útiles en su momento pero que quizás hoy no sean significativas. Por favor, les pido que escuchen”, dijo el Papa a la dirección de la FIAC.

En esta línea, el Papa pidió “escuchar en tres dimensiones: a la humanidad en sus realidades concretas; a los signos de los tiempos porque la Iglesia no puede estar al margen de la historia, enredada en sus propios asuntos, manteniendo inflada su burbuja, y al Espíritu Santo”.

“Quizás sientan que la propuesta de escuchar es poco, sin embargo, no es escucha pasiva; es la escucha activa que nos marca el ritmo de trabajo; es la inhalación necesaria para ser una Iglesia que respira misioneramente. Así lo hizo la Virgen María, porque escuchó, se puso de pie y caminó para ir a servir.— Zenit