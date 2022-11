Protestas en China contra política cero Covid se incrementan

SHANGHÁI.- Una ola histórica de protestas en China se desarrolla desde el fin de semana en contra de la política cero Covid que esta próxima a iniciar su cuarto año consecutivo de implementación.

Las protestas en contra del programa de “cero COVID” se dan apenas un mes después de asignarse nuevos poderes como posible líder vitalicio de China, Xi Jinping.

Los manifestantes tomaron las calles durante el fin de semana en varias ciudades como Shanghái y Beijing así como diversos campus universitarios, durante las cuales tuvieron choques con la policía e incluso pidieron la dimisión de Xi Jinping.

Breaking News:Chinese Protestors in Shanghai chanting "Xi Jinping, step down!Communist Party, step down!"



— Inty (@__Inty__) November 26, 2022

El país no había registrado marchas tan generalizadas desde que el ejército aplastó el movimiento prodemocracia liderado por estudiantes de 1989, centrado en la Plaza de Tiananmen de Beijing, según reportes de AP.

Cabe resaltar que las acciones actuales son protestas callejeras en las que los manifestantes dejan las calles después de marchar y, con excepción de un grupo que exige que Xi Jinping dimita y critica al partido comunista, no tiene transformo políticos más halla de expresar frustración por las medidas Covid.

¿Por qué iniciaron las protestas en China?

De acuerdo con informes de medios locales citados por El Economista, las protestas en China en contra de las estrictas restricciones y medidas por Covid comenzaron tras el incendio de un departamento en Urumqi, Xinjiang.

Vigía por víctimas de medidas cero covid en Urumqi, Xinjiang

Diez personas murieron en el siniestro que, según denunciaron internautas de la región, se debió a que las personas no pudieron salir del edifico porque estaba parcialmente cerrado debido a las medidas de Covid aunque las autoridades locales lo niegan.

People in Beijing marching on the third ring road… singing… and holding up empty white papers…



The empty white paper symbolizes their protest against censorship in China. ??????



??sound ...??#China #ChinaProtests pic.twitter.com/Rwg24s9Nul — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 27, 2022

Hasta el momento no hay indicios de que se trate de un movimiento nacional coordinado para protestar la política cero covid, sino que las noticias de movimientos en distintas ciudades animan a los manifestantes.

Reportes de la protesta inicial en Urumqi habrían instado a ciudadanos de Pekín y Shanghái a iniciar sus propias movilizaciones.

Protests in China are not rare. What *is* rare, are multiple protests over the same issue, at the same time, across the country. The protest below, apparently in central Beijing's liangmaqiao, is astounding #China #protests pic.twitter.com/UHJCqqF1YG — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) November 27, 2022

Universitarios ofrecen alternativa a política cero Covid

En la universidad de Pekín un grupo de 40 estudiantes emitieron una declaración en la que criticaron “la aplicación de la política covid dinámica cero” y aseguraron ha causado “horribles tragedias” pero reconocieron la importancia de contener el avance de la pandemia.

“La tarea más urgente ahora es encontrar una forma temporal de coexistencia que minimice el peligro de la epidemia y que, al mismo tiempo, garantice el orden social básico y las necesidades económicas y de subsistencia básicas”.

Two professors from Fudan University stood in front of the police to stop them from arresting the students. #ChinaProtests #China pic.twitter.com/vAKjOPoezo — Gabriel Ziukas ?????????????? (@Gabriel_Ziukas) November 27, 2022

Para contrarrestar los efectos negativos de la política cero Covid en China, los estudiantes universitarios proponen cinco medidas.

Cesar los confinamientos regionales por cuarentena, con lo cual se garantiza el libre tránsito de personas en comunidades, escuelas, unidades y se previene el abuso de poder.

Eliminar los medios técnicos para controlar la ubicación de los ciudadanos como códigos y acceso y aplicaciones de seguimiento en teléfonos celulares.

Implementar pruebas voluntarias de PCR y cuarentena voluntaria para sujetos no diagnosticados y asintomáticos.

Levantar las restricciones a las expresiones de la opinión pública y permitir sugerencias y críticas de los ciudadanos sobre problemas específicos de las diferentes regiones.

Divulgar datos veraces sobre el virus incluyendo el número de casos positivos, tasa de mortalidad y tasa de covid para evitar el pánico entre la ciudadanía.

El grupo universitario también pidió no considerar la prevención de la propagación de la epidemia como responsabilidad de algunos individuos o instituciones y en su lugar dedicar recursos a largo plazo para ese propósito como el desarrollo de vacunas, medicamentos y más hospitales.