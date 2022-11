El Papa señala la verdadera caridad hacia los pobres

ROMA (EFE).— El papa Francisco criticó ayer a los católicos que “debaten y exponen todo tipo de teorías”, pero “no conocen ni siquiera a un pobre por su nombre”, o “no han visitado a un enfermo durante meses”.

Así habló en su homilía en la misa de sufragio dedicada a los cardenales y obispos fallecidos durante el año que se celebró ayer en la basílica de San Pedro.

“Hay cristianos que comentan, debaten y exponen teorías, pero no conocen ni siquiera a un pobre por su nombre, no han visitado a un enfermo durante meses, nunca han alimentado o vestido a alguien, nunca han hecho amistad con alguien con necesidad”, dijo Francisco en una homilía sobre cómo debe ser la vida del cristiano en espera de la muerte y del juicio divino.

Por ello, señaló que “las cosas de aquí abajo no subirán allí: las mejores carreras, los mayores logros, los mayores prestigios, las riquezas acumuladas y las ganancias terrenales, todo se desvanecerá en un momento. Y todas las expectativas puestas en ellas se verán defraudadas”.

El Pontífice criticó el “esfuerzo y energía” gastados en estas cosas, que “nos hacer perder de vista el sentido del viaje, la meta del viaje, el infinito al que tendemos, la alegría por la que respiramos”.

Y recordó en esta misa de Difuntos que ante el “tribunal divino”, “el único mérito y acusación será la misericordia hacia los pobres y descartados”.

Francisco denunció que se tiende a poner excusas y concluyó que “se discute mucho y se hace poco”, de modo que “se buscan respuestas más frente al ordenador que frente al Crucificado, en Internet, y no en los ojos de los hermanos”.

“Hoy el Señor nos recuerda que la muerte viene a hacer la verdad de la vida y elimina todos los atenuantes de la misericordia. Hermanos, hermanas, no podemos no podemos decir que no lo sabemos”, advirtió en su homilía, que como en los últimos meses leyó sentado por sus problemas de rodilla.

Francisco viaja hoy a Baréin, donde hasta el domingo próximo intensificará las relaciones con el Islam y enviará un mensaje de diálogo, fraternidad y paz, mientras desde el país se elevan las peticiones de los chiíes y organizaciones para que inste al respeto de los Derechos Humanos.