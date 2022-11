Elon Musk buscaría recontratar a empleados despedidos de Twitter

Elon Musk estaría buscando recontratar a algunos de los empleados de Twitter que fueron despedidos tras la llegada del magnate como nuevo dueño de la plataforma social.

De acuerdo con el sitio Bloomberg, fuentes cercanas a la empresa afirmaron que se ha estado contactando a algunos de los empleados afectados por la ola de despidos masivos para pedirles que regresen a la compañía.

Las fuentes aseguraron que estos empleados habrían sido despedidos “por error” durante el recorte de personal que afectó al 50% de los trabajadores de la red social en el mundo. En nuestro país, todo el equipo de Twitter México habría sido despedido.

Según indicaron fuentes anónimas a Bloomberg los exempleados que fueron contactados habrían sido despedidos antes de que los altos mandos se dieran cuenta que tenían el trabajo y experiencia necesarios para desarrollar algunos de los cambios que busca implementar Elon Musk.

Otros habrían sido despedidos “por error”, por lo que se especula que si fueron despedidos en lugar de otras personas o solo fueron incluidos en el envío de notificaciones accidentalmente en lo que describió como un proceso caótico y poco organizado.

El recorte masivo de personal de Twitter dio inició durante las primeras horas de la mañana del viernes 4 de noviembre cuando la mitad de sus empleados fueron despedidos vía correo electrónico.

"Twitter reduce sus efectivos para ayudar a mejorar la salud de la empresa. Estas decisiones nunca son fáciles y es con pena que le escribimos para informarle que su puesto en Twitter se ve afectado. Hoy (viernes) es su último día de trabajo”, lee el correo.

Elon Musk indicó que sus planes para recortar gastos incluían el despido de la mitad de su fuerza laboral.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022