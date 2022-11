Elon Musk desiste del cobro por cuentas verificadas en Twitter... por ahora

Tras el anuncio de Elon Musk de implementar un cobro por las cuentas verificadas en Twitter, el magnate decidió postergar la medida que entraría en vigor a partir de mañana 7 de noviembre de 2022.

Al concretarse la compra de Twitter por Elon Musk, el también dueño de Tesla anunció que el tener una cuenta verificada, representada por la paloma azul, tendría un costo de ocho dólares o 156 pesos al mes.

Un informe de The New York Times indica que el cambio no tendrá lugar hasta después del día de las elecciones intermedias en Estados Unidos el martes 8 de noviembre, según informaron al medio "dos personas con conocimiento de la decisión".

La suscripción mensual a Twitter Blue de ocho dólares al mes causa polémica entre los usuarios de la plataforma social, especialmente entre aquellas personas que ya cuentan con cuentas verificadas que temen que sea más fácil suplantar sus identidades con el nuevo sistema.

Stephen King se opuso a los cambios en Twitter al igual que personalidades como el autor Dan Slott, actores como Vincent D'Onofrio y políticos como Alexandria Ocasio-Cortez.

Como protesta y en promoción del Partido Demócrata en Estados Unidos la actriz Valerie Bertinelli cambió su nombre en Twitter a “Elon Musk” para compartir contenido en favor de dicho partido político, mientras que el verdadero Musk apoya a los republicanos.

What the hell is going on? I’m seeing Elon’s blue checked verified profile as Valerie Bertinelli promoting Democrats? @elonmusk @MAGA202413 @JackPosobiec @catturd2 @TimRunsHisMouth @Timcast @DavidWolfe @MagaMastriano pic.twitter.com/ZuQDQWdOSb