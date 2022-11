Estados Unidos es azotado por tres tornados; trágico final para un adulto mayor

Tres tornados azotaron los estados de Oklahoma, Texas y Arkansas al sur de Estados Unidos dejando un saldo de, al menos, una persona de la tercera edad muerta y varios desaparecidos hasta el momento.

Los fenómenos naturales comenzaron durante la tarde del viernes 4 de noviembre y se extendieron por el condado de McCurtain al suroeste de Oklahoma que colinda con Texas y Arkansas.

A través de su cuenta oficial de Twitter el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, informó sobre una víctima mortal en la región, un hombre de 90 años.

Just finished touring the damage in Idabel. What I saw was Oklahomans coming together to help each other. One fatality has been confirmed. We are praying for his family. pic.twitter.com/w0LGWAY3ND