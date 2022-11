Trump denuncia irregularidades durante las elecciones en Estados Unidos 2022

PALM BEACH.- El expresidente Donald Trump denunció presuntas irregularidades durante las elecciones en Estados Unidos 2022 que se llevan a cabo este martes 8 de noviembre.

Al reportarse fallas en las máquinas de votación en Maricopa, condado de Arizona, el exmandatario denunció un supuesto fraude electoral a través de su plataforma Truth Social, lanzada después de que fuera bloqueada su cuenta de Twitter.

“¿Está sucediendo lo mismo con el fraude electoral que sucedió en 2020?”, escribió el republicano sobre las elecciones intermedias de 2022.

“Quédense en las filas, no se vayan. Dicen que las máquinas no funcionan. Muchas cosas malas pasando. Quédense. No dejen que les quiten el voto”, fue el llamado de Donald Trump a los votantes en Arizona.

¿Qué pasó en Maricopa, Arizona?

Maricopa, el segundo mayor distrito electoral de EE.UU. con 233 puntos de votación, registró problemas con las máquinas de votación en algunos centros ya que no se estaban leyendo las boletas.

En rueda de prensa, el Departamento de Elecciones de Maricopa informó que el 20% de los centros de votación presentaban problemas con sus máquinas de votos. El porcentaje representa 40 centros de los 233 existentes.

Pese a la complicación el encargado del sector, William Gates, señaló que lo sucedido no representa un riesgo al proceso electoral debido a que los votantes pueden depositar las boletas en una caja de seguridad para contabilizarlas por separado.

Votación en Maricopa, Arizona

Las autoridades electorales hicieron un llamado a la población a no caer en provocaciones, ni dejarse llevar por la desinformación o acusaciones infundadas como las de Trump y sus simpatizantes que han denunciado fraude electoral mucho tiempo antes de tener los resultados de las elecciones.

Maricopa ya fue centro de la polémica en los comicios presidenciales de 2020, donde el demócrata Joe Biden ganó por 45 mil votos a Donald Trump, tras un segundo recuento de las papeletas y en medio de las denuncias infundadas de fraude por exmandatario.

Otros incidentes en elecciones en Estados Unidos relacionados con Trump

Pese a emitir su voto en Florida, Donald Trump se vio relacionado en otros incidentes durante las elecciones en EE.UU. de este martes debido a las acciones de sus simpatizantes.

En Fulton, Georgia dos funcionarios electorales identificados como participantes en el asalto al Capitolio de 2021, del cual se ha señalado a Trump como incitador, fueron expulsados de un centro de votación minutos antes de que comenzara la jornada.

Funcionarios electorales en Fulton, Georgia participaron en Asalto al Capitolio

De acuerdo con la portavoz del condado donde se concentra gran parte de la población de Atlanta (capital del estado), una madre y su hijo "fueron despojados de sus funciones debido a contenido cuestionable en sus redes sociales".

La mujer, Laura Kronen, publicó en redes sociales una foto de su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump trató de impedir la ratificación de la victoria de Biden.

Georgia es uno de los puntos centrales de los comicios de medio mandato ya que, junto a estados como Pensilvania y Nevada, podría definir al Senado con una mayoría demócrata o republicana.

Te puede interesar: Más de 45.8 millones han votado por anticipado en las elecciones en EEUU