¿Quién es Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo detenida por corrupción con Qatar?

BRUSELAS.- Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, fue detenida por su presunta responsabilidad en un caso de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales en la Eurocámara ligado a Qatar.

Se trata de uno de uno de los casos de corrupción más comentados en el mundo actualmente.

Un portavoz de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, indicó que se suspendieron “con efecto inmediato todos los poderes, deberes y tareas que fueron delegados a Eva Kaili en su calidad de vicepresidenta”.

La socialdemócrata griega Eva Kaili, se encuentra entre los cinco detenidos en Bélgica por un posible caso de corrupción ligado a intentos del país anfitrión de la Copa Mundial, Qatar, de influenciar la posición parlamentaria.

La Fiscalía de Bélgica señaló que existen “sospechas de que un país del Golfo” trató de influir “en decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo”. Dicho país fue señalado como Qatar por fuentes anónimas de AFP.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.



At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.



We'll do all we can to assist the course of justice.