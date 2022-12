Emergencias globales por Covid-19 y viruela del mono, prontas a terminar: OMS

GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que la Covid-19 y la mpox (viruela del mono) “podrían dejar pronto de ser una emergencia prioritaria global", afirmó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Hace un año la variante ómicron mataba 50.000 personas cada semana, y la semana pasada fueron menos de 10.000, una cifra que aún es excesiva pero marca una buena trayectoria", destacó Tedros en rueda de prensa para repasar la labor de la OMS en 2022.

El director de la OMS también valoró que el descenso del 90 % en los casos de mpox invita al optimismo respecto a un cercano fin de esa crisis sanitaria.

Tedros Adhanom Ghebreyesus prevé final de las emergencias sanitarias

La OMS declaró una emergencia global por la pandemia de covid-19 en 2020 y otra por la viruela del mono este 2022.

OMS prevé final de emergencia global por Covid-19

En rueda de prensa, Tedros Adhanom explicó que aunque se espera el final de la emergencia global por covid no significa que la enfermedad no seguirá presente: "El coronavirus no va a desaparecer, se mantendrá y los países tendrán que aprender a gestionarlo junto a otros problemas respiratorios como la gripe".

"Hemos recorrido un largo camino y la situación ahora es significativamente mejor, por eso el mundo se está abriendo de nuevo, pero el virus (causante de la covid) ha venido para quedarse, es casi parte de nuestra familia y la clave es cómo gestionarlo", destacó Tedros.

"Lo conocemos mejor, tenemos herramientas tales como vacunas, tratamientos, y más importante, ahora tenemos inmunidad de población, tanto de vacunados como de forma natural (por la gente que ha pasado la enfermedad)", analizó el experto.

"Levantar la emergencia internacional (para la covid) está en nuestras manos, es cuestión de hacer que los grupos de riesgo, como las personas mayores y las poblaciones vulnerables están protegidas".

¿Cuándo terminan las emergencias sanitarias por covid y viruela del mono?

Los criterios para decidir si la pandemia de covid deja de ser una emergencia internacional se analizarán en la próxima reunión del comité de expertos en enero 2023.

Dicho comité se reúne trimestralmente para analizar la evolución de la crisis sanitaria, recordó Tedros.

"Para el año 2023 hay razones para la esperanza pero también muchas para preocuparse, y en este sentido la OMS sigue comprometida con los países miembros para construir un futuro más seguro y sano para las poblaciones", destacó el máximo responsable de la OMS.

El director subrayó que pese a que tanto las crisis por la covid y la mpox están descendiendo en número de casos, el mundo afronta aún numerosos desafíos sanitarios, como los brotes de cólera declarados actualmente en 29 países, incluido el que ha matado a 280 personas en Haití.