Vuelo de terror, turbulencia rumbo a Hawái deja más de 30 heridos (VÍDEO)

Un avión de Hawaiian Airlines sufrió de turbulencia durante un vuelo a Hawái horas después de su despegue en Phoenix este domingo 18 de diciembre.

De acuerdo con reportes de medios locales, al menos 36 personas resultaron heridas durante la turbulencia que afectó al vuelo de Phoenix a Honolulu.

Entre las lesiones se registraron golpes en la cabeza, cortes, hematomas, náuseas y personas que perdieron el conocimiento.

Este 18 de diciembre el vuelo de Phoenix a Honolulu de Hawaiian Airlines sufrió de turbulencia 30 minutos antes de aterrizar, la cual fue tan intensa y fuerte que varios pasajeros salieron volando de sus asientos.

“Se brindó atención médica a varios invitados y miembros de la tripulación en el aeropuerto por lesiones menores, mientras que algunos fueron transportados rápidamente a hospitales locales para recibir atención adicional”, comunicó Hawaiian Airlines a través de Twitter.

Los servicios médicos atendieron a pasajeros desde los 14 meses con cortes, lesiones en la cabeza, hematomas y otras heridas leves. Once de los lesionados se encontraban en estado grave, según informaron autoridades locales.

La mencionada aerolínea indico que están “apoyando a todos los pasajeros y empleados afectados” y que continuará “monitoreando la situación” además confirmó que tres empleados están entre los heridos.

De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de Hawaiian Air, Jon Snook, la indicación de abrocharse el cinturón de seguridad estaba encendida al momento del incidente.

“A veces, estas bolsas de aire ocurren sin previo aviso. Es raro tener ese nivel de turbulencia extrema. Fue un caso muy extremo de turbulencia en el aire”, explicó y agregó que están agradecidos “de que el alcance de las lesiones no fuera crítico”.

