¡Adiós Reina Isabel II! Presentan los nuevos billetes con el rostro del Rey Carlos III

LONDRES.- Con la muerte de la Reina Isabel II se da la transición al poder de un nuevo monarca y la entrada en circulación de los nuevos billetes con el rostro del Rey Carlos III del Reino Unido.

Este martes 20 de diciembre la Familia Real y el Banco de Inglaterra presentaron los nuevos billetes que circularán en Reino Unido y sustituirán la conocida libra esterlina con el rostro de la Reina Isabel II.

“El Banco de Inglaterra ha presentado diseños para nuevos billetes de banco con Su Majestad el Rey”, escribió la familia Real británica en sus redes sociales como Instagran.

"Aunque la imagen del monarca ha aparecido en las monedas desde el siglo VIII, los billetes de banco son una invención mucho más reciente. El soberano británico solo ha aparecido en los billetes desde 1960, lo que convierte a Su Majestad en el segundo monarca, y el primer rey, en aparecer en la moneda de esta manera", escribió la monarquía.

A través de sus redes sociales el Banco de Inglaterra y la Corona Británica presentaron los nuevos billetes de cinco, 10, 20 y 50 libras del Rey Carlos III.

Estos son los nuevos diseños de los billetes de la libra esterlina con el rostro del Rey Carlos III.

Continúa la transición de la toma de poder en el trono de Inglaterra y en esta ocasión el banco inglés presentó otro de sus cambios, los nuevos billetes del Reino Unido con la cara del rey Carlos III.

Así son los billetes del Rey Carlos III.

En color verde el billete de cinco libras tiene dos retratos del Rey Carlos III, uno de ellos junto a la ventana transparente de seguridad.

Al reverso aparece la abadía Westminster y la Torre Elizabeth, al fondo la medalla del Premio Nobel otorgada a Winston Churchill.

En color cobrizo aparecen los dos retratos del Rey Carlos.

Al reverso aparece una ilustración de Elizabeth Bennet, personaje principal de la novela "Orgullo y Prejuicio”, debajo de la cual se muestra Godmersham Park House, una propiedad del hermano de Jane Austen, autora del librp.

Los retratos del anterior príncipe de Gales aparecen en tonos de morado. En la parte trasera se muestra el cuadro de The Fighting Temeraire, una de las pinturas más famosas de William Turner.

El billete en color rojizo muestra los retratos del Rey Carlos III al frente y al reverso al pionero de la computación, Alan Turing.

Los nuevos billetes con el retrato del rey Carlos III entrarán en circulación a mediados de 2024. Además de sustituir la imagen de la Reina Isabel II los nuevos billetes no tendrán cambios en los diseños ya existentes.

