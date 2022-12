''Eso es injerencia'', Dina Boluarte rechaza declaraciones de AMLO en las ''mañaneras''

LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su “injerencia” en la situación del país tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país”, afirmó.

Las declaraciones de Dina Boluarte se dan unos días después de que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, sea declarado ‘persona non grata’ y expulsado del país.

Dina Boluarte rechaza “injerencia” de AMLO

La recién nombrada presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió a las contantes declaraciones de López Obrador en espacios como su conferencia “mañanera” sobre la crisis política en el país y la destitución de Pedro Castillo, en los cuales critica la administración de la nueva mandataria.

El pasado 21 de diciembre, AMLO calificó de "imposición" el nombramiento de Dina Boluarte y afirmó que "no existe ningún dictamen que demuestre (que Pedro Castillo) que tiene incapacidad moral".

“Eso es injerencia”, afirmó la mandataria y reiteró su llamado a países de Latinoamérica como México, Colombia y Bolivia de no intervenir en la política interna de Perú.

“Le digo a los presidentes de Colombia, México y Bolivia que dejen al pueblo peruano que teja su propia historia”, aseveró la peruana.

La polémica entre AMLO y Dina Boluarte ocurre a unos días de que el Gobierno de México dio asilo a la familia de Pedro Castillo y un par de semanas después de la visita del exembajador Pablo Monroy a la prisión donde está detenido el expresidente peruano.

La presente no sería la primera petición de no injerencia de Perú a México.

En noviembre pasado, previo a la destitución de Pedro Castillo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú a través del embajador de México en Lima, Pablo Monroy Conesa, exigió al presidente López Obrador dejarse de entrometerse en asuntos peruanos.

Además exigieron dejar de enviar a Monroy Conesa como emisario diplomático ante las bancadas parlamentarias para interceder a favor de Pedro Castillo, quien enfrentó dos procesos de destitución anteriormente,

Los países que apoyan a Pedro Castillo

El pasado 12 de diciembre los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado conjunto donde exigían la restitución de Pedro Castillo como presidente de Perú y lo consideraron una “víctima de un antidemocrático hostigamiento".

Dina Boluarte descartó que Perú vaya a romper las relaciones con México y otros países que han expresado su respaldo a Pedro Castillo y desconocieron la sucesión constitucional.

“Creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper porque estaríamos entrando en una situación de crisis internacional […] aun cuando el presidente de Argentina me llamó y reconoció como presidenta y se solidarizó conmigo, no entiendo por qué luego retrocede”, dijo.

La presidenta aseguró que la Cancillería peruana y ella están tendiendo puentes para poder dialogar con los mandatarios de estas naciones.

“Yo personalmente quiero conversar con el presidente (Gustavo) Petro, a quien conozco, he estado en su trasmisión de mando [...] Y también con el presidente de Bolivia, nos hemos visto en foros internacionales”, indicó.