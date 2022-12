Objetivo: excluir a Trump

WASHINGTON (AP).— Un enorme informe final publicado por el comité de la Cámara de Representantes anteanoche culpa a “una persona” de la insurrección del Capitolio de 2021: el expresidente Donald Trump.

El denso documento de 814 páginas detalla los hallazgos de la investigación de 18 meses del panel, basándose en más de 1,000 entrevistas a testigos y más de un millón de páginas de material fuente. El comité halló una “conspiración de varias partes” orquestada por Trump y sus aliados más cercanos, todo con el objetivo de anular su derrota electoral de 2020.

Al exponer los detalles extraordinarios (su presión sobre los estados, los funcionarios federales y el vicepresidente Mike Pence), el comité de siete demócratas y dos republicanos dice que está tratando de evitar que algo similar suceda de nuevo.

El panel también tiene como objetivo evitar que Trump, quien se postula nuevamente para la presidencia, regrese al poder.

Entre otras recomendaciones, el panel sugiere que el Congreso considere excluirlo a él y a otros que lo ayudaron de un cargo federal por su papel en la insurrección, en la que una turba violenta de sus partidarios irrumpió en el Capitolio e interrumpió la certificación de la victoria del presidente Joe Biden.

“Nuestro país ha llegado demasiado lejos como para permitir que un presidente derrotado se convierta en un tirano exitoso trastornando nuestras instituciones democráticas, fomentando la violencia y, como yo lo vi, abriendo la puerta a aquellos en nuestro país cuyo odio e intolerancia amenazan la igualdad y la justicia para todos los estadounidenses”, escribió el presidente del comité, el representante demócrata Bennie Thompson de Mississippi, en el prólogo del informe.

Hallazgos

Una mirada a los hallazgos y lo que sigue:

El informe rastrea las mentiras de Trump sobre el fraude electoral generalizado hasta conversaciones con algunos de sus aliados antes del día de las elecciones, evidencia de que su plan fue “premeditado”, dice el comité. Después de llevar al cabo ese plan al cuestionar los resultados legítimos la noche de las elecciones —“Francamente, ganamos esta elección”, dijo a las cámaras de televisión—, difundió deliberadamente acusaciones falsas de fraude.

Muchos asesores de Trump en la Casa Blanca le dijeron que las mentiras no eran ciertas, según varias entrevistas del comité, y su campaña perdió una serie de juicios que cuestionaban los resultados. Pero el expresidente no titubeó.

“Donald Trump no fue un consumidor pasivo de estas mentiras”, escribió el comité. “Él los propagó activamente”.

Las afirmaciones falsas “provocaron a sus partidarios a la violencia el 6 de enero”, escribió el comité. Trump los convocó a Washington y les ordenó en un feroz discurso que marcharan al Capitolio a pesar de que algunos “estaban enojados y otros armados”.

Y después de que comenzó la violencia, Trump esperó horas para decirles que se detuvieran. Eso fue un “abandono del deber”, dijo el comité.

Mientras perdía en los tribunales, Trump se “concentró” en los estados clave que Biden había ganado y se apoyó en los funcionarios estatales republicanos para anular la voluntad de sus votantes. El plan fue amplio, según muestra el comité, desde presionar a las legislaturas estatales y los funcionarios electorales hasta crear listas falsas de electores.

El panel obtuvo correos electrónicos y documentos que muestran conversaciones dentro de la Casa Blanca y con asesores externos sobre cómo podría funcionar tal esquema.

Quizás el intento más sorprendente de presionar a un funcionario estatal fue la notable llamada telefónica de Trump el 2 de enero de 2021 con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le pidió que “buscara” votos. Raffensperger no cumplió.

Después de hablar con funcionarios electorales de varios estados, el comité dijo que el llamado de Georgia era “un elemento de un esfuerzo mayor y más integral, en gran parte invisible y desconocido para el público en general, para anular los votos emitidos por millones de ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

El panel evaluó que Trump y su círculo íntimo participaron en “al menos 200 actos aparentes de divulgación pública o privada” a funcionarios estatales entre la elección y la insurrección. Al mismo tiempo, el presidente estaba tratando de que los funcionarios del Departamento de Justicia aceptaran su plan.

“Si suficientes funcionarios estatales hubieran seguido el complot del presidente Trump, su intento de permanecer en el poder podría haber funcionado”, escribió el comité. “Es una suerte que una masa crítica de funcionarios honorables haya resistido la presión del presidente Trump para participar en este esquema”.

Mientras Trump presionaba agresivamente a Mike Pence para que se opusiera ilegalmente a la certificación del Congreso de la victoria de Biden mientras presidía la sesión conjunta del Congreso, la vida del vicepresidente estaba cada vez más en peligro, encontró el comité.

A las 8:17 a. m. del 6 de enero, Trump tuiteó: “¡Hazlo, Mike, este es un momento de valor extremo!”.

Al comienzo de la sesión conjunta a la 1 p.m., Pence había anunciado que no lo haría. Para entonces, había cientos de partidarios de Trump fuera del Capitolio, algunos cantando “¡Cuelguen a Mike Pence!”. Pence finalmente huyó de la cámara del Senado y escapó por poco de los alborotadores.

Según los documentos del Servicio Secreto proporcionados al panel, los agentes estaban al tanto de las crecientes amenazas contra Pence. En un caso, un agente de la división de inteligencia “fue alertado de una charla en línea 'sobre que el vicepresidente es hombre muerto si no hace lo correcto'”, dice el informe.

“Fue una escena sin precedentes en la historia de Estados Unidos”, escribió el comité. “El presidente de los Estados Unidos había irritado a una mafia que perseguía a su propio vicepresidente”.

Trump estaba decidido a ir al Capitolio con sus partidarios, según descubrió la investigación, pero casi todos pensaron que era una mala idea, sobre todo su equipo de seguridad.

Cassidy Hutchinson, exasesora de la Casa Blanca, testificó durante el verano sobre una conversación que tuvo con el exfuncionario de seguridad de Trump, Tony Ornato, en la que recordó que Trump arremetió contra su seguridad después de su discurso e incluso agarró el volante de la camioneta presidencial.

En el informe, el comité escribe que Ornato negó la historia de Hutchinson en una declaración el mes pasado, diciendo que no estaba al tanto de un impulso genuino de Trump para unirse a sus partidarios en el Capitolio. El comité dijo que sigue teniendo “preocupaciones significativas sobre la credibilidad” de su testimonio.

El conductor de la camioneta presidencial testificó que no vio a Trump y que no recordaba si Trump se había abalanzado sobre él. El conductor, cuyo nombre no figura en el informe, recordó que Trump le preguntó a los 30 segundos de subirse al vehículo si podía ir al Capitolio. Un empleado del Servicio Secreto testificó ante el comité que la determinación de Trump de ir al Capitolio puso a los agentes en alerta máxima.

“(Nosotros) todos sabíamos... que esto iba a pasar a otra cosa si caminaba físicamente hasta el Capitolio”, dijo un empleado no identificado. “No sé si quieres usar la palabra 'insurrección', 'golpe', lo que sea”.

Trump se quedó en la Casa Blanca, viendo la violencia en la televisión durante horas mientras se negaba a pedirles a sus seguidores que se fueran.

El informe incluye un apéndice sobre el papel de la influencia extranjera en la campaña presidencial de 2020, y dice que, si bien los adversarios, incluidos Rusia, Irán y China, intentaron influir en la opinión de los votantes estadounidenses, no hubo pruebas que respaldaran las reiteradas afirmaciones de Trump de que actores extranjeros habían interferido en la campaña, proceso de votación o hizo algo para manipular el resultado.

“La implacable propagación de la Gran Mentira por parte del presidente Trump dañó la democracia estadounidense desde adentro y la hizo más vulnerable a los ataques desde el exterior. Sus acciones no pasaron desapercibidas para los adversarios de Estados Unidos, quienes aprovecharon la oportunidad para dañar a Estados Unidos”, afirma el informe.

El informe sugiere que incluso el propio Trump no creyó algunas de las afirmaciones de sus aliados sobre los actores extranjeros.

Según el testimonio de Hope Hicks, asistente de Trump desde hace mucho tiempo, Trump parecía algo incrédulo cuando hablaba por teléfono con el abogado Sidney Powell, quien había impulsado teorías sobre máquinas de votación y termostatos pirateados.

El informe dice que mientras Powell hablaba, Trump silenció su altavoz y se rió, “diciéndoles a los demás en la sala: 'Esto suena loco, ¿no?'”.

¿Que sigue

El comité se disolverá durante la próxima semana cuando la nueva Cámara liderada por los republicanos preste juramento el 3 de enero.

Pero el panel se aseguró de que su trabajo perdurará y recomendó oficialmente que el Departamento de Justicia investigue y procese a Trump por cuatro delitos.

Si bien una supuesta remisión penal no tiene un valor legal real, es una declaración contundente del comité y se suma a la presión política que ya se ejerce sobre el fiscal general Merrick Garland y el fiscal especial Jack Smith, quienes ya están investigando el 6 de enero y la decisión de Trump. comportamiento.

El panel recomendó que el departamento investigue los cargos de ayudar a una insurrección, obstruir un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa, todo por varias partes de su plan.

El comité también está haciendo público su trabajo, incluidas las transcripciones, para que el Departamento de Justicia y el público lo vean.

“Tenemos plena confianza en que el trabajo de este comité ayudará a proporcionar una hoja de ruta hacia la justicia”, dijo Thompson.