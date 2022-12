George Santos, congresista de EE.UU que admite mentir en su CV y se niega a renunciar

NUEVA YORK.- El recién electo congresista republicano George Santos admitió haber mentido sobre sobre su experiencia laboral y estudios universitarios para “embellecer” su currículum durante su candidatura al tercer distrito de Nueva York pero negó que piense renunciar al cargo.

En días pasados el periódico The New York Times publicó una investigación sobre el pasado de George Santos en la que expuso las falsedades en la historia de vida que el republicano relató en una entrevista con New York Post.

"Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento", dijo Santos, latino de 34 años recién electo como congresista de Nueva York.

Inicialmente, George Santos calificó como una “difamación” el artículo en The New York Times al asegurar que contaría su historia y respondería las preguntas de los ciudadanos pero este lunes 26 de diciembre admitió haber mentido sobre su historia de vida, su CV y sus estudios universitarios.

To the people of #NY03 I have my story to tell and it will be told next week. I want to assure everyone that I will address your questions and that I remain committed to deliver the results I campaigned on; Public safety, Inflation, Education & more.



Happy Holidays to all!