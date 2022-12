¿Detienen a Andrew Tate por unas pizzas? Expone su paradero al querer humillar a Greta Thunberg

BUCAREST.- El exluchador de kickboxing profesional, Andrew Tate, fue detenido por delitos de trata de personas, violación y formar un grupo de crimen organizado después de revelar información sobre su paradero en un vídeo en contra de la activista Greta Thunberg.

La polémica entre Andrew Tate y Greta Thunberg inició el pasado 27 de diciembre cuando presumió sus lujos e intentó burlarse de la activista sueca, quien a su vez respondió de forma sarcástica al exluchador.

Controversia en Twitter de Andrew Tate y Greta Thunberg

El pasado 27 de diciembre, Andrew Tate publicó una fotografia junto a un auto Bugatti con un mensaje “retando” a Greta Thunberg de 19 años de edad.

"Hola Greta Thunberg. Tengo 33 autos. Mi Bugatti tiene un quad turbo w16 8.0L. Mis DOS Ferrari 812 de la competencia tienen 6.5L v12s”, comenzó el mensaje del exluchador.

“Esto es solo el comienzo. Dame tu dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones enormes", escribió en su publicación en Twitter.

Rápidamente la activista de 19 años en responder al “reto” de Andrew Tate: “Sí, por favor ilumíname. Envíeme un correo electrónico a energíadepenepequeño@búscatelavida.com”, respondió en Twitter.

La respuesta de Greta Thunberg llamó la atención de los internautas e hizo que la conversación en línea se volviera tendencia, con varias publicaciones criticando a Andrew Tate de 36 años por atacar a la joven.

Andrew Tate revela que está en Rumania con cajas de pizza

Después de la viral respuesta de Greta Thunberg, el exluchador publicó un vídeo cuestionando a la activista, su causa de protección ambiental y las políticas e impuestos en varios países en favor del medio ambiente.

Sin embargo, el error de Tate fue simplemente el aparecer en el vídeo con unas cajas de la pizzería Jerry´s Pizza: “No estoy molesto con Greta, tráeme unas pizzas y asegúrate que las cajas no sean recicladas”, dijo.

Las cajas, que incluirán un código QR al sitio de la pizzería Jerry´s Pizza, fue la pista que las autoridades de Rumania utilizaron para localizar al exluchador y su hermano, ahora detenidos por crímenes como el tráfico de personas.

Arresto de Andrew Tate en Rumania

Aproximadamente 10 horas después de publicar su vídeo con las cajas de una pizzería rumana las autoridades de dicho país localizaron su domicilio en Bucarest, donde se encontraba con su hermano y otros dos sospechosos rumanos.

"Los cuatro sospechosos... parecen haber creado un grupo del crimen organizado con el propósito de reclutar, albergar y explotar a las mujeres obligándolas a crear contenido pornográfico destinado a ser visto en sitios web especializados por un costo”, informaron las autoridades.

De acuerdo con los reportes iniciales, en el domicilio también se hallaron a seis mujeres que presentadamente eran explotadas sexualmente por los detenidos.

The allegations against Andrew Tate according to the translated Romanian police press release:



Victims were recruited by British citizens by misrepresenting their intention to enter into a marriage/cohabitation relationship and the existence of genuine feelings of love pic.twitter.com/Jvg3d3ooKg — Macro Anarchy (@MacroAnarchy) December 29, 2022

Andrew Tate, su hermano y los dos sospechosos están bajo investigación criminal desde el pasado abril por delitos de crimen organizado, trata de personas y violación además el exluchador ha sido vetado de varias plataformas de redes sociales por comentarios misóginos y discursos de odio.

Andrew Tate ha hecho declaraciones sobre como las mujeres pertenecen a los hombres y que son parcialmente responsables de ser violadas.

