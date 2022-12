Omar, el hijo Osama bin Laden que dio la espalda a Al Qaeda para convertirse en pintor

Omar Bin Laden, de hijo Osama Bin Laden y su primera esposa, relató cómo fue su infancia junto al líder terrorista de Al Qaeda y los varios traumas que sufrió a causa de su padre, tras los cuales inició una carrera dedicada a las artes.

“Probaban sus armas (químicas) en mis perros”, fue una de las revelaciones del hijo del fallecido terrorista, quien deseaba que Omar siguiera sus pasos pese a que este dijo no desear unirse a sus actividades criminales.

“Solo trato de olvidar todos los malos momentos tanto como puedo. Es muy difícil. Sufres todo el tiempo”, afirmó el hombre de ahora 41 años de edad.

Noticias Relacionadas Casa Blanca confirma la muerte de Hamza bin Laden, líder de Al Qaeda

¿Quién es Omar Bin Laden?

Omar Bin Laden es el cuarto hijo de Osama Bin Laden y su primera esposa, Najwa. Nacido en Arabia Saudita el 1° de marzo de 1981, donde vivió hasta que fue desterrada por los discursos de su padre en contra de Estados Unidos.

Los Bin Laden se establecieron Sudán, donde muchos de los futuros combatientes yihadistas del líder terrorista trabajaron en sus negocios agrícolas y de construcción de carreteras.

El hombre fue conocido brevemente como ‘el elegido’ de su padre para continuar su trabajo, pero descubrió que no deseaba permanecer en ese mundo cuando apenas era un veinteañero.

En 1996, cuando apenas tenía 15 años, Osama Bin Laden lo eligió para viajar con él a Tora Bora, Afganistán donde aprendió a disparar armas como un rifle Kalashnikov y conducir un tanque ruso, esto como parte sus lecciones para convertirse en el sucesor de su padre.

Omar Bin Laden pasó cinco años en Tora Bora y llegó a ver como los seguidores de su padre comenzaron a probar armas químicas en sus mascotas causándoles las muerte, lo que hizo decidir alejarse de la cédula terrorista.

“Mi padre nunca me pidió que me uniera a al-Qaeda, pero me dijo que yo era el hijo elegido para continuar con su trabajo.. Se decepcionó cuando dije que no era adecuado para esa vida”, relató en una entrevista al medio británico The Sun.

Al ser cuestionado sobre porque su padre lo habría elegido a él para ser su sucesor respondió: “no sé, tal vez porque yo era más inteligente, por eso estoy vivo hoy”.

¿Qué pasó con el hijo de Osama Bin Laden? Su carrera de pintor en Europa

Omar Bin Laden abandono el grupo terrorista y dejó Afganistán cinco meses antes del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos.

Actualmente se dedica a la pintura y admite que su nombre le ha ayudado mucho a vender sus obras: “Mi tema favorito son las montañas después de vivir en Afganistán durante cinco años… Me dan una sensación de seguridad, como si fuera intocable”.

Sus obras se venden hasta en 8 mil 500 libras esterlinas (equivalente a 202 mil 468 pesos mexicanos).

Pinturas de Omar Bin Laden

“Algunos miembros de la familia de mi madre son muy artísticos”, dijo Omar Bin Laden sobre el origen de sus inclinaciones artísticas.

Tan solo en 2021 pintó más de una docena de obras originales.

En 2007 contrajo matrimonio con Zaina Bin Laden, anteriormente conocida como Felix-Browne y 24 años mayor que Omar. La mujer de ahora 67 años fue concejala parroquial en Moulton, Cheshire (Inglaterra).

La pareja vive en Normandía, Francia y aseguraron al medio que pese a su diferencia de edad sienten que son el uno para el otro.

Este 2022 se encuentran de visita en Qatar para asistir a los partidos de la Copa Mundial 2022:

“Los árabes también son humanos. Qatar es uno de los países más grandes de Oriente Medio. Deberían tener derecho a invitar al resto del mundo a celebrar aquí la Copa del Mundo”, dijo sobre el evento deportivo.

Zaina tiene hijos, nietos y bisnietos en Inglaterra, sin embargo Omar no puede visitarlos debido a que tiene prohibido el ingreso al Reino Unido

“Cuando puse el pie en suelo inglés nos llevaron enseguida a la sala de interrogatorios durante muchas horas. Pero fueron muy amables y muy respetuosos”.

La muerte de Osama Bin Laden

Omar relató que se encontraba en Qatar cuando le informaron de la muerte de su padre en Pakistán el 2 de mayo de 2011 durante un operativo de agentes estadounidenses.

Contó cómo no derramó lagrimas por Osama Bin Laden pero hubiera deseado poder cerrar esa etapa de su vida con un funeral además dijo no creer el relato oficial de Estados Unidos sobre qué pasó con el cuerpo de su padre.

“No sé qué le hicieron. Dicen que lo tiraron al mar, pero yo no me lo creo. Pienso que llevaron su cuerpo a Estados Unidos, para que la gente lo viera”.

Omar también dijo haber creído que con la muerte de Osama Bin Laden todos sus vínculos con el pasado criminal de la familia terminarían pero no fue así, “todavía me juzgan”, afirmó.

El hombre de 41 años dijo que fue “una víctima más” de su padre yihadista y que el ser su hijo será una sombra que lo persiga toda su vida. También confesó que aún después de tantos años aún sufre de ataques de pánico, estrés y otras muestras de trauma.