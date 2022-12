Usa el zoom de su teléfono para espiar conversación de su novio; descubre infidelidad (Vídeo)

Las redes sociales son, además de un medio de entretenimiento, una plataforma para exponer todo tipo de cuestiones, desde un fraude, extorsión e incluso, recientemente, infidelidades. Si bien muchos creadores de contenido buscan entretener, otros más han contribuído a este rubro exponiendo infidelidades o aconsejando de cómo descubrirlas.

Este es el caso de una Tiktoker que, según comenta en su descripción del vídeo, adquirió un equipo de gama alta con un zoom muy bueno para poder descubrir y leer a la distancia las conversaciones de su novio. El vídeo ha causado opiniones encontradas sobre ello, pues si bien el uso de la tecnología es bueno, hay quienes consideran que espiar o invadir la privacidad de las personas no está bien.

En el video se puede ver como la usuaria @mamirosetv usa su Samsung S22 y el zoom de este equipo para espiar la conversación de su pareja desde la ventana de su casa.

En el vídeo se alcanza a escuchar “Por eso es que yo no creo en nadie, él tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo y no me conoce”, comenta la mujer mientras desde la ventana de su casa ve la conversación de su pareja, que está afuera a mucha distancia de la casa mientras conversa con otra mujer.

La mujer, después de enfocar el teléfono de su novio con la conversación le habría sacado una captura de pantalla y se la hizo llegar al sujeto que, sorprendido, se da la media vuelta para ir hacia su novia.

Comentarios divididos

Aunque el video se ha viralizado pocos son los que en verdad creen que la situación haya sido real y más bien, al ser una creadora de contenido, busca hacer publicidad a la marca coreana. Entre los comentarios se pueden leer aquellos aseguran que el video viral es mentira y que el zoom del smartphone no es capaz de hacer lo que la mujer demuestra en la grabación.

Dante Gasperin Sampi

que pulso para grabar de lejos y no se mueva la imagen jajajajaja

Bato.g.503

alguien más vio q movió el cel y seguía enfocando el cel?? cuando Hiba hacer la captura de pantalla

paulahormigo8

estaba escribiendo y no se escribía nada

Nagel Lara

Buen montaje ???????????? el pulso con una mano y a ese distancia, el que lo entendió, lo entendió ??????

Así como hay comentarios que ponen en duda la situación, otros más apoyan a la mujer e incluso, le preguntan qué modelo de celular es y dónde comprarlo. Otros usuarios han solicitado que se grabe una segunda parte para saber qué pasó con la pareja. Aquí te dejamos el vídeo ¿Tú qué opinas?

