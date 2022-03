SpaceX pone en órbita 47 satélites para su red Starlink

MIAMI, Florida.— Este jueves, un cohete Falcon 9, de la empresa aeroespacial SpaceX, puso en órbita 47 satélites de banda ancha para la red de internet Starlink de la propia compañia, se trata del sexto lanzamiento de este tipo desde que se inició el año.

El Falcon 9 despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida, EE.UU., y nueve minutos más tarde, la parte superior del cohete aterrizó verticalmente en la nave no tripulada Just Read the Instructions, que estaba estacionada en el Océano Atlántico cerca de la costa de Florida.

También le podría interesar: "SpaceX agranda su proyecto de internet global"

Reutilización del hardware espacial

Según la compañía, ese propulsor ha sido reutilizado ya en once ocasiones.

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, considera que la reutilización completa y rápida del hardware espacial es el avance clave necesario para ayudar a la humanidad a colonizar Marte y lograr otros objetivos ambiciosos de exploración.

En el año 2019, SpaceX comenzó a construir la red Starlink y desde entonces ha puesto más de 2,000 satélites en la órbita terrestre baja.

Según la publicación Space.com, SpaceX cuenta con los permisos necesarios para lanzar hasta 12,000 satélites, sin embargo, ya solicitó la aprobación de un regulador internacional para lanzar hasta 30,000 más.

También le podría interesar: "Tormenta daña la anhelada flotilla de Elon Musk"

Terminales Starlink para Ucrania

Recientemente, el director ejecutivo de SpaceX anunció el envío de 50 terminales Starlink a Ucrania, para ayudar al país a contrarrestar las dificultades de acceso a internet que han creado las interferencias de Rusia durante la invasión.

Derribo de satélites

De los seis envíos de satélites Starlink al espacio en lo que va de año, el tercero, realizado el pasado 3 de febrero, fue alcanzado por una tormenta solar que derribó 40 de los 49 lanzados.

También le podría interesar: "Meteorito en México era en realidad restos de cohete de Space X"