Condenan por abuso al obispo argentino Gustavo Zanchetta

BUENOS AIRES. — Un tribunal argentino condenó el viernes al obispo Gustavo Zanchetta a cuatro años y seis meses de prisión por abuso y ordenó su inmediata detención..

La condena se informó en la cuenta de Twitter del Ministerio Fiscal de la provincia norteña de Salta, donde el religioso ejerció ente 2013 y 2017 como obispo de la ciudad de Orán, situada a 1.600 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

¿Por qué sentenciaron al obispo Gustavo Zanchetta?

La sentencia impartida por la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán fue por “abuso sexual continuado agravado” de dos exseminaristas. Luego de escuchar el veredicto, y con el rostro cubierto por una mascarilla por la pandemia de coronavirus, el obispo fue sacado del lugar en un automóvil. No se informó si irá a una dependencia policial o a un penal.

Gustavo Zanchetta viajó procedente de Roma para enfrentar el proceso que comenzó el 21 de febrero. Durante el proceso a Zanchetta los fiscales dijeron que éste incurrió en “manipulación espiritual” y “abuso de conciencia” y resaltaron la situación de vulnerabilidad de los exseminaristas, cuyas identidades no se han dado a conocer.

El religioso negó las acusaciones y sostuvo que era víctima de una “venganza” de sacerdotes de Orán con los que mantenía diferencias.

Varias mujeres que estaban en las cercanías del tribunal con pancartas que decían “Iglesia y Estado, asunto separado, Iglesia cómplice” se abrazaron cuando conocieron el veredicto. Alejandra Niño destacó que la condena implica el cumplimiento efectivo de la pena y que es un triunfo para todos aquellos “que pidieron justicia todo este tiempo”.

Los obispos del @EpiscopadoArg manifestaron su cercanía a las víctimas del Obispo Gustavo Zanchetta, condenado a prisión por abuso sexual, y renovaron su compromiso de erradicar estas conductas abusivas. Vía @WSanchezSilva https://t.co/l6bMgjppeo — ACI Prensa (@aciprensa) March 4, 2022

No hubo comentarios inmediatos del Vaticano, que no había sido informado por los medios de la Santa Sede en las horas posteriores a su anuncio.

Gustavo Zanchetta, cercano al Papa Francisco

El papa Francisco, inicialmente rechazó las acusaciones en su contra y en 2017 le ofreció un trabajo en el Vaticano para sacarlo de Argentina. Entonces el Vaticano dijo que no existían denuncias contra Gustavo Zanchetta por abusos sexuales cuando fue designado a fines de 2017 para realizar labores en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica luego de renunciar abruptamente unos meses antes como cabeza del Obispado de Orán.

El Papa Francisco, quien ha manifestado que hay que caer con todo el peso de la ley y no proteger a los abusadores, también afirmó que no se quedó “quieto” con este caso y que en diciembre de 2018 decidió emprender “la investigación previa de las acusaciones que había" y una vez que fue terminada observó “que era necesario hacer un juicio” canónico para lo cual dio paso a la Congregación de la Doctrina de la Fe. De ese proceso no se conocen aún los resultados.

¿Quién es Gustavo Zanchetta?

El obispo emérito Gustavo Oscar Zanchetta, de 57 años, condenado hoy por la Justicia de Orán, Salta, por abusar sexualmente de dos seminaristas vive en Roma, en el Vaticano.

Hasta el 2019 habitaba en Santa Marta, el hotel para clérigos en el que reside el Papa Francisco. También hasta ese momento fue asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Hasta agosto de 2017, había sido obispo de Orán. Ese año renunció alegando motivos de salud.

En ese año se hicieron públicas las denuncias de abuso sexual en su contra, cuando la fiscal Cuezzo lanzó una captura internacional por considerarlo “inhallable”. Tras ello, el papa Francisco fue cuestionado si lo estaba protegiendo, ya que eran cercanos.

A lo que el Papa respondió que había designado a un arzobispo para que investigara el caso, y posteriormente aceptó a que se realizará un juicio ante las autoridades por las acusaciones de abuso sexual.