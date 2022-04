México se vinculará con India

NUEVA DELHI (EFE).— El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se encuentra en la India, una de las potencias farmacéuticas globales, para que México “jamás” vuelva a estar indefenso ante una pandemia, después de la experiencia de tener que esperar durante meses a que enviaran vacunas contra el Covid-19.

“México se va a vincular a la India sin duda, ya lo estamos haciendo. ¿La lección principal de la pandemia cuál fue?: Nos dejaron ocho meses solos, no importó, no tenemos vacunas para ti. Jamás nos volverá a pasar eso, never in life (nunca en la vida), y para eso estamos aquí”, aseguró Ebrard en una entrevista con EFE.

En los tres días de visita de Ebrard a la India, mantendrá numerosas reuniones en Nueva Delhi con representantes de laboratorios indios, como el Instituto Serum (el mayor fabricante de vacunas del mundo), Bharat Biotech o Biological E, los tres fabricantes de vacunas contra el Covid-19.

“La composición de la delegación que trajimos son las tecnológicas, start-ups, las unicornios mexicanas, porque es el tipo de diálogo que interesa, incluyendo las farmacéuticas, pero también la investigación sobre inmunoterapias contra el cáncer. Pienso que (...) el comercio va a crecer, la inversión va a crecer pero sobre este sector, más que sobre el sector agropecuario”, aseguró Ebrard.