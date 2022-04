Elogia ministro de Perú a Hitler

LIMA (EFE).— El gobierno peruano aceptó la renuncia de la viceministra de Patrimonio Cultural, Sonaly Tuesta, tras criticar al jefe del gabinete, Aníbal Torres, por elogiar la figura del dictador Adolfo Hitler y que, por este motivo, se le pidió dejar el cargo, según resolución suprema publicada ayer.

La renuncia de Tuesta es aceptada, tras darle las gracias por los servicios prestados, en una resolución publicada en la gaceta oficial del diario “El Peruano” y que lleva la firma del presidente peruano, Pedro Castillo, y el ministro de Cultura, Alejandro Salas.

El viernes, Tuesta informó, a través de su cuenta en Twitter, que se le había pedido la renuncia al cargo por pronunciarse contra la alocución de Torres que “emula al genocida Hitler como símbolo de desarrollo”.

“Obviamente, estoy dejando el cargo”, expresó Tuesta en su mensaje, que recibió el respaldo de cerca de 20,000 seguidores.

Sobre su renuncia, el ministro de Cultura declaró que “si no se sintió cómoda con las palabras del primer ministro, no debió esperar a que le soliciten la renuncia, sino que debió renunciar en el acto y no decirlo y seguir en un cargo en el cual estaba con una autoridad que no la representaba, de acuerdo con sus palabras”.

Durante un consejo de ministros descentralizado en la ciudad de Huancayo, foco de las protestas del pasado fin de semana, Torres afirmó que “en una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia”.

“Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, declaró el jefe del gabinete cuando comentaba sobre la importancia de invertir en infraestructura.

Sin embargo, las palabras de Torres generaron una ola de críticas por ensalzar la figura del líder del nazismo y las embajadas de Alemania e Israel en Perú expresaron su rechazo por resaltar al responsable del genocidio de seis millones de judíos, además de señalar que los regímenes de terror y muerte no pueden ser una muestra de progreso.