Viral: El vídeo de la emotiva despedida a un profesor de Filosofía por su jubilación

ESPAÑA..- Con un emotivo homenaje, alumnos decidieron darle la despedida a su profesor de Filosofía, Koldo Ansa quien tras cumplir 29 años como docente se jubiló, el hecho que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

A través de videos difundido en Twitter, se muestra decenas de alumnos formados en hilera en los pasillos del colegio aplaudiendo, mientras el profesor Koldo Ansa atraviesa los pasillos en su último día como docente de segundo de bachillerato, en el colegio Alaitz de Barañain de Navarra, España.

El profesor con los ojos llorosos se despidió de sus alumnos a quienes agradeció la emotiva ovación y saludo a unos cuantos estudiantes por los pasillos.

"La verdad es que me saltaron algunas lágrimas. Me había despedido de los alumnos y al salir me encontré con todo esto", dijo.