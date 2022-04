“Hijos de Putin” en la región

LOGROÑO, España (EFE).— El expresidente del gobierno español Felipe González aseguró ayer que él mantiene “intactas las esperanzas” en América Latina, si bien matizó que “la democracia no garantiza el buen gobierno, pero la democracia electoral sí garantiza que se pueda echar al gobierno” que no gusta a los ciudadanos.

González intervino durante la presentación del monográfico “América Latina. Mirar al futuro”, elaborado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a través de Nueva Revista y la Fundación Felipe González.

El informe analiza la situación en América Latina tras la pandemia y traza las perspectivas de un futuro político.

“No hay democracia si no hay democracia electoral. La democracia son las reglas del juego y los gobiernos pueden fracasar. El valor de la democracia electoral es echar a los que no nos gusten, pero no funciona si se quedan en el poder para siempre, como Daniel Ortega y Rosario Murillo (en Nicaragua)”, lamentó el expresidente.

En este sentido, se refirió a quienes aspiren a perpetuarse en el poder, “sea en Venezuela o en otro país, aunque después hagan una exhibición de una bandera que dicen que es de izquierdas”. Entonces, “¿en qué se nota, si está usted destruyendo al país?”, se preguntó.

Por ello, González abogó por “dejar sin paternidad a estos autócratas”, porque “no son hijos de nadie, ni de la izquierda ni de la derecha, en todo caso serán hijos de Putin”.

González auguró que “seguirán fracasando los intentos de integración” en América Latina hasta que no se llegue a definir con claridad “qué se entiende por los valores democráticos”.

Estos valores, agregó, han permitido construir una comunidad europea después de dos guerras mundiales, superar “la patología del enfrentamiento” y llegar a “una ética del entendimiento que no está adscrita a una ideología”.

En su intervención también aludió González a la invasión rusa de Ucrania ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha causado un “horror absolutamente inexplicable”.

Luego aseguró que “la OTAN ha cobrado sentido real por primera vez desde 1991” con Putin, quien considera a Ucrania “el enemigo nazi, cuando el comportamiento nazi es el suyo, no es ni siquiera estaliniano”.

Este tercer monográfico editado por UNIR fue coordinado por Gaspard Estrada, director del Observatoire politique de l“Amérique latine et des Caraïbes de Science Po, del Instituto de Estudios Políticos de París.