Rusia Vs. Ucrania. El suministro de gas como estrategia de guerra

REDACCIÓN INTERNACIONAL.— Desde ayer, Rusia suspendió el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria, porque se negaron a pagar el energético en rublos y no en dólares ni en euros.

Sin embargo, las motivicaciones rusas van más allá que el simple pago en una divisa o en otra, la nueva estrategia fue aplicada un día después de que Estados Unidos y otros aliados de Occidente prometieron enviar más armas y más pesadas a Ucrania.

Polonia, la puerta para armar a Ucrania

Polonia ha sido una puerta importante para la entrega de armas a Ucrania, y esta semana confirmó que estaba enviando tanques a territorio ucraniano. Horas antes de que el gigante energético ruso Gazprom tomara la medida, Polonia anunció una nueva serie de sanciones contra la empresa y otros negocios y oligarcas rusos.

Por otra parte, Sergueí Kupriánov, portavoz de Gazprom, dijo que, "Esta semana Polonia se negó a pagar por suministros rusos bajo el nuevo decreto, en rublos. Anunció solemnemente que ya no necesita el gas ruso y que no lo comprarán. Pero en realidad eso no es así“.

Polonia sigue comprando gas ruso

El vocero señaló que tras cortar Gazprom el suministro el día de ayer, “Polonia compra gas ruso, pero ahora en Alemania, desde donde recibe a través del gasoducto Yamal-Europa por medio del flujo inverso suministros".

Según Kupriánov, el volumen de ese flujo inverso suma unos 30 millones de metros cúbicos al día, lo que “corresponde casi a las peticiones hechas bajo el contrato con Gazprom” al corte del suministro.

Polonia cubre aproximadamente el 45 % de sus necesidades con gas ruso y sus reservas están en el 75 % de su capacidad.

Nuevos suministros de gas

Dentro de poco entrará en funcionamiento un nuevo gasoducto entre Polonia y Lituania, y en octubre iniciará su servicio la “tubería báltica“, para traer grandes cantidades de gas desde Noruega.

Además, Polonia dispone de una terminal de gran capacidad de procesamiento LNG, que llegará de Estados Unidos y Catar.

Rusia está jugando duro con el gas natural. El exportador estatal Gazprom anunció la interrupción de los suministros por gasoducto a Polonia y Bulgaria. Rusia exige que se le pague en rublos, no en dólares ni en euros.

Rusia pide pagos en rublos, no en dólares

Los líderes europeos han rechazado los pagos en rublos, alegando que una de las partes no puede cambiar los contratos hechos en dólares y euros. Sin embargo, se trata de algo más que eso. Europa está sometida a la presión de reducir sus importaciones de Rusia debido a la invasión de Ucrania, tanto para evitar pagar a las arcas de guerra del presidente Vladímir Putin como para evitar ser sometida a la presión rusa con recortes energéticos. Pero eso va a llevar tiempo, y Europa se verá apremiada a reponer sus reservas de gas para la temporada de calefacción del próximo invierno.

¿Qué busca Putin?

Debido a que la orden de Putin de pagar en rublos está dirigida a “países hostiles”, puede verse como una represalia por las sanciones que han impedido a muchos bancos rusos realizar transacciones financieras internacionales y han llevado a algunas empresas occidentales a abandonar sus negocios en Rusia.

Sin embargo, en el caso de Polonia, la situación es claramente una estrategia de guerra más que económica, y quizás sí como represalia por el suministro de armamento.

Si Putin estaba buscando un pretexto para aislar a los países que han apoyado a Ucrania, esto podría cumplir esa función. Rusia todavía envía gas a Hungría, cuyo primer ministro populista, Viktor Orban, sí aceptó el acuerdo de pago de Putin en el mismo sistema de gasoductos.

Simone Tagliapietra, experta en energía y miembro sénior del grupo de expertos Bruegel en Bruselas, dijo que “moviéndose de esta manera, Rusia está aprovechando la fragmentación de la UE: es una estrategia de divide y vencerás... por lo que necesitamos una respuesta coordinada de la UE”.

¿Podría Europa sobrevivir un corte total del gas ruso?

La economía de Europa tendría problemas sin el gas natural ruso, aunque el impacto variaría según la cantidad que utilice cada país. Los cálculos de los economistas varían mucho en cuanto a cuál será la pérdida a la economía europea en su conjunto.

Los analistas de Moody’s dijeron en un estudio reciente que un corte total ruso de gas y petróleo llevaría a Europa a una recesión.

La inflación, en máximos históricos

Alemania, la economía más grande del continente, depende en gran medida de los hidrocarburos rusos. Su banco central dijo que un corte total podría significar 5 puntos porcentuales de pérdida de producción económica y una mayor inflación.

La inflación ya está en máximos históricos, lo que hace que todo, desde los comestibles hasta las materias primas, sea más caro, impulsado por el aumento de los precios de los energéticos.

El grupo de expertos de Bruegel estimó que Europa vería entre un 10% y un 15% menor demanda de lo normal durante la próxima temporada de calefacción de invierno, lo que significa que se tendrían que tomar medidas excepcionales para reducir el uso de gas.

