Europa. Retiran chocolates Kínder Sorpresa por brote de salmonela

MÉRIDA, Yucatán.— Un lote de chocolates Kínder Sorpresa, de la compañia Ferrero, fue retirado de los aparadores debido a un brote de salmonela, informó la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda (FSAI).

A través de un comunicado, la FSAI dio a conocer que aconsejaba no consumir algunos productos de chocolate Ferrero Kínder Sorpresa debido a que estaba en proceso una investigación relacionada con un brote de salmonela, al mismo tiempo las autoridades informaron que los productos fueron retirados de los anaqueles.

FSAI también recomendaba a los consumidores que aún tuvieran en casa alguno de los productos que corresponda al lote retirado que evitaran consumirlos.

Causas del retiro de productos

La FSAI señala que está en curso el retiro de productos Kínder Sorpresa de 20 g, así como el paque de 3 productos Kínder Sorpresa de 20 g, con fecha de caducidad entre el 11 de julio y el 7 de octubre de 2022,) debido a que algunos de esos productos podrían estar implicados y vinculados a un brote reciente de infección por salmonela.

Hasta la fecha en que se emitió el comunicado de la FSAI, se han registrado diez casos en Irlanda con la misma cepa de salmonela que, al parecer es la responsable de un brote en el Reino Unido, que de igual forma está relacionado con el consumo de algunos productos de chocolate Ferrero Kínder Sorpresa. Varios de estos casos irlandeses han involucrado a niños pequeños, todos los cuales se han recuperado por completo.

¿Qué debo hacer si tengo estos productos en mi casa?

La FSAI alerta a los consumidores que puedan tener alguno de estos productos en casa y pide no consumirlos. "Si alguien tiene alguno de los productos afectados en casa, le aconsejamos que no lo coma. Sabemos que estos productos Kínder Sorpresa en particular son populares entre los niños pequeños. Dado que nos acercamos a la Semana Santa, instamos a los padres y tutores a que comprueben en casa si tienen alguno de los productos y, si los tienen, que no se los coman".

La FSAI, también dio a conocer que está desarrollando la investigación junto con el Centro de Vigilancia de Protección de la Salud del HSE, debido a que este brote continuo de intoxicación alimentaria está afectando a Irlanda, el Reino Unido y a otros países europeos.

Los productos proviene de las instalaciones de Ferrero en Arlon, Bélgica, y se comercializan en Francia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda del Norte, Alemania y Suecia.

El reporte más reciente señala que se han registrado 63 casos de infecciones por salmonela en Reino Unido, 21 en Francia, de los cuales 15 habían consumido los productos Kínder, según un estudio del Centro Nacional de Referencia de Salmonela del Instituto Pasteur, informó la publicación Santé Publique France.

¿Qué es la salmonelosis?

La salmonelosis es una enfermedad causada por la bacteria salmonela enterica. Si bien se han identificado más de 2,460 serotipos de S. enterica, los serotipos Enteritidis (S. Enteritidis) y Typhimurium (S. Typhimurium) han representado la mayoría de las infecciones humanas en los últimos años.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas infectadas con salmonela generalmente desarrollan síntomas entre 12 y 36 horas después de la infección, pero esto puede variar entre 6 y 72 horas.

El síntoma más común es la diarrea, que a veces puede ser sanguinolenta. Otros síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y calambres abdominales. La enfermedad suele durar de 4 a 7 días. En ocasiones, la diarrea puede ser lo suficientemente grave como para requerir hospitalización.

Los ancianos, los bebés y las personas con sistemas inmunitarios deteriorados tienen más probabilidades de tener una enfermedad más grave.

¿Cómo se trata la infección por salmonela?

Las infecciones por salmonela generalmente se resuelven en 4 a 7 días y, a menudo, no requieren tratamiento a menos que el paciente se deshidrate gravemente o la infección se propague desde los intestinos.

Las personas con diarrea intensa pueden necesitar rehidratación, a menudo con líquidos intravenosos.

Los antibióticos rara vez son necesarios y se reservan para su uso en personas muy enfermas.