Manifestantes impiden a novia llegar a su boda y la lesionan (VÍDEO)

Entre los perjuicios que ya ocasionaron las protestas de transportistas en Perú hay uno que llamó la atención en redes sociales y otros medios de comunicación: el caso de una novia que no pudo llegar a su boda.

De esta manera los manifestantes arruinaron uno de los días más importantes para la mujer y pusieron en riesgo a una familia.

Como informamos, debido al incremento en el precio de los combustibles en los últimos días se registraron bloqueos y protestas de transportistas en Perú, con un saldo de 4 muertos y un "toque de queda" impuesto por el gobierno de Pedro Castillo Terrones.

Atacan el carro de la novia que se dirigía a su boda

En un vídeo en redes se observa a mujeres llorando porque manifestantes agredieron su vehículo, al cual le rompieron un cristal y lesionaron a una de ellas.

Cuando reporteros se acercaron a entrevistarlas una de ellas explicó que la que viajaba en el asiento del copiloto, con una herida en un brazo, se dirigía a su boda pero ya se había pasado la hora programada.

Se ve a la novia que llora en su auto mientras habla por teléfono, al parecer para avisar a su familia y futuro esposo lo que sucedía.

Luego, con gritos, afirma que los manifestantes la agredieron y le impedían el paso.

"No me dejan pasar", afirma la novia

“Es gente muy mala... rompieron mi carro. Yo iba a la municipalidad de Vitarte y el juez me sigue esperando. No podemos llegar. No me dejan pasar”, añade.

Es colmo que tengan que atacar a una novia en camino a su boda y también al vehículo de noticias y el inepto incapaz de @PedroCastilloTe tomándose fotos como si nada pasara, el Perú está en guerra, peruanos atacando a peruanos y el prosor está en su nube voladora #VacanciaYa uD83EuDD2C pic.twitter.com/CzYbv1iKD5 — Kat (@kattyvt) April 4, 2022

Otra mujer, hermana de la novia, se baja del vehículo y explica a los reporteros lo que estaba sucediendo.

Afirma que la agresión pudo traer consecuencias más graves, pues en los asientos traseros del auto también viajaba una niña.

Los manifestantes rompen un cristal del vehículo

“Mi hermana se va a casar. No nos dejan pasar y además nos rompen el vidrio".

Revientan la luna del auto a Novia que iba a casarse en la municipalidad de Ate.



Como dueles Perú…#ParoDeTransportistas #ParoNacional pic.twitter.com/EWww6htUOs — Rosa MariauD83DuDCCCTolerante (@RosaTolerante) April 4, 2022

"Hay una niña en el asiento de atrás. Le pido a las autoridades que por favor hagan algo”.

Luego se escucha decirles que muevan el vehículo pues los manifestantes se estaban acercando.