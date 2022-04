Chanel prohíbe su venta a clientes de Rusia, influencers reaccionan en contra (Vídeo)

PARÍS (AP) — La marca de artículos de lujo Chanel dice que dejó de vender su ropa, perfumes y otros productos de lujo a clientes rusos en el extranjero si éstos planean llevarlos de regreso a su país, en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania.

La decisión se conoce luego que el ícono parisiense anunció el cierre de tiendas en Rusia, en una decisión que muchas compañías de diversas industrias han tomado en respuesta a la guerra.

Ese paso, dice Chanel, simplemente es dado para cumplir con las sanciones comerciales impuestas a Rusia por la Unión Europea, Suiza y otros que prohíben transacciones con individuos designados.

“Las leyes más recientes de sanciones de la UE y Suiza incluyen una prohibición a la ‘venta, el suministro, la transferencia o la exportación directa o indirecta de artículos de lujo a cualquier persona natural o legal, entidad u organismo en Rusia o para uso en Rusia’”, dijo Chanel el miércoles.

La medida afecta a productos con valor a partir de 300 euros (328 dólares), que constituyen la mayoría de productos Chanel.

Piden identificación

“Hemos lanzado un proceso para pedirles a los clientes cuyas principales residencias no conocemos que confirmen que los artículos que compran no serán usados en Rusia”, dijo Chanel, sin dar más detalles.

Aunque es una medida difícil de implementar, algunas personalidades de redes sociales en Rusia han dicho ya que se les está pidiendo identificación y se les ha negado la posibilidad de comprar artículos en tiendas de Chanel desde París hasta los Emiratos Árabes Unidos.

Las influencers reaccionan

La socialite rusa Anna Kalashnikova dijo la semana pasada que había visto “rusofobia en acción” porque no se le permitió comprar pendientes y una bolsa de Chanel en Dubái.

Otras que no tardaron en manifestar su enfado son Victoria Bonya, con nueve millones de seguidores, que ha definido el boicot al pueblo ruso como “una vergüenza” y a la casa francesa como “racista y rusófoba”.

Al igual que Marina Ermoshkina, quien ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram donde, tras dar un discurso en su idioma natal, decidió destrozar un bolso de Chanel en señal de protesta.

Opinión en contra

No obstante, estas influencers están siendo muy criticadas, por ejemplo, por la escritora Lynn Brewer: "Me pregunto qué tipo de ser humano en Rusia corta su bolso Chanel para protestar pero no protesta por la matanza de mujeres y niños inocentes en Ucrania". Otros internautas sugieren que las mujeres utilizaron los bolsos más baratos de su colección.