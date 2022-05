Biden: EE.UU. intervendrá militarmente si China invade Taiwán

Comparta este artículo

TOKIO, Japón. — Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país intervendría militar mente si China invadiera Taiwán, y señaló que, tras la invasión rusa en Ucrania, la carga de proteger a Taiwán es "aún mayor".

Durante una conferencia de prensa en Tokio, ante la pregunta de si estaba dispuesto a implicarse militarmente para defender a Taiwán en caso de una invasión china, el mandatario estadounidense dijo que sí, y agregó, “Ese es el compromiso que hicimos”.

Las relaciones Taiwán-EE.UU.

"Estados Unidos se ha comprometido a apoyar la postura de 'una sola China', pero eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán", señaló Joe Biden desde la sala del Palacio de invitados de Estado de Akasaka en la que compareció hoy junto al primer ministro japonés, Fumio Kishida.

Política de "una China"

Según la política de “una China”, Estados Unidos reconoce a Pekín como el gobierno de China y no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Sin embargo, mantiene relaciones extraoficiales como una oficina que funciona como embajada en Taipéi, la capital. También proporciona material militar para la defensa de la isla.

Ante hipotética invasión a Taiwán

El presidente Biden comparó una hipotética invasión de Taiwán por parte de China, con la agresión de Rusia a Ucrania, y se refirió a las sanciones impuestas a Moscú por numerosos países y a "las señales que esto envía a China".

Ayuda militar a Ucrania

Por otra parte, Biden descartó enviar fuerzas estadounidenses a un conflicto directo con Rusia, sin embargo, sí ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que le ha permitido establecer una resistencia más firme de lo esperado a la ofensiva rusa.

No es la primera vez que Biden promete defender Taiwán de un ataque chino, sin embargo, miembros del gobierno afirmen que la posición estadounidense no ha variado.

