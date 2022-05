Esperanza a los jóvenes

Comparta este artículo

“¡Los ancianos llenos de sabiduría y humor hacen mucho bien a los jóvenes! Los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría”, afirmó ayer el papa Francisco en su Audiencia General de los miércoles.

Sin embargo, advirtió sobre el peligro de la “dolorosa desilusión” que causa preguntas como “¿Nuestros esfuerzos han cambiado el mundo? ¿Alguien quizá es capaz de hacer valer la diferencia entre lo justo y lo injusto? Parece que todo esto es inútil ¿para qué hacer tantos esfuerzos?”.

“Es una especie de intuición negativa que puede presentarse en cada etapa de la vida, pero no hay duda de que la vejez hace casi inevitable el encuentro con el desencanto”, dijo.

En esta línea, el Pontífice destacó que “si los ancianos, que ya han visto de todo, conservan intacta su pasión por la justicia, entonces hay esperanza para el amor, y también para la fe. Y para el mundo contemporáneo se ha vuelto crucial el paso a través de esta crisis, crisis saludable, porque una cultura que presume de medir todo y manipular todo termina por producir también una desmoralización colectiva del sentido, una desmoralización del amor y del bien”.

“Para nuestra cultura moderna, que al conocimiento exacto de las cosas quisiera entregar prácticamente todo, la aparición de esta nueva razón cínica —que suma conocimiento e irresponsabilidad— es un contragolpe muy duro”, explicó.

Por ello, el Papa pidió estar atentos al “conocimiento que nos exime de la moralidad; al principio parece una fuente de libertad, de energía, pero pronto se convierte en una parálisis del alma”.

Francisco, quien ayer caminó con la ayuda de un bastón, a diferencia de sus últimas apariciones públicas donde se le había visto en silla de ruedas, encabezó la audiencia en la Plaza San Pedro del Vaticano, donde continuó con su serie de catequesis sobre la vejez y reflexionó en esta ocasión en el Libro del Eclesiastés o Cohélet “otra joya que encontramos en la Biblia” que “deja desconcertado por su famoso estribillo: Todo es vanidad, Todo es vanidad, Todo es vanidad, todo es niebla, humo, vaci´o”, dijo el Papa.

Además, subrayó que “Cohélet —autor del Eclesiastés—, con su ironía, ya desenmascara esta tentación fatal de una omnipotencia del saber —un ‘delirio de omnisciencia’— que genera una impotencia de la voluntad”.

En este sentido, el Papa advirtió el peligro de la “acedia” que es una “enfermedad del alma, que de pronto descubre la vanidad del conocimiento sin fe y sin moral, la ilusión de la verdad sin justicia”.

“Esta es una de las tentaciones de todos, pero también de los ancianos. No es simplemente pereza. No es simplemente depresión. Más bien, es la rendición al conocimiento del mundo sin más pasión por la justicia y la acción consecuente”.

El Papa lamentó que “nos hemos convertido verdaderamente en una sociedad del cansancio” porque “teníamos que producir bienestar generalizado y toleramos un mercado sanitario científicamente selectivo. Teníamos que poner un límite infranqueable a la paz, y vemos sucesión de guerras cada vez más despiadadas contra personas indefensas. La ciencia progresa, naturalmente, y es un bien. Pero la sabiduría de la vida es otra cosa, y parece estancada”.

Ante esto, el Santo Padre indicó que “¡Los ancianos llenos de sabiduría y humor hacen mucho bien a los jóvenes! Los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría. Y también estos ancianos devuelven a los jóvenes a la promesa de Jesús: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

“Serán ellos a sembrar hambre y sed de justicia en los jóvenes. Ánimo a todos nosotros ancianos, ánimo y hacia adelante. Nosotros tenemos una misión grande en el mundo. Pero, por favor, no busquen refugio en esos idealismos un poco… no concretos, no reales, sin raíces. Digámoslo claramente, en las brujerías de la vida”, concluyó el Papa.