Tiroteo en Texas. Agresor publicó sus intenciones en redes sociales

UVALDE, Texas.— “Voy a disparar en una escuela primaria”, publicó en Facebook Salvador Ramos poco antes perpetrar el ataque que segó la vida de 19 niños y dos maestras del colegio Robb de Uvalde, según informó ayer el gobernador Gregg Abbot.

El lunes 16 pasado, Ramos cumplió 18 años de edad y se mudó a vivir a la casa de sus abuelos, y unos días después adquirió de manera legal dos rifles AR-15, con los que desató la masacre.

Compró un fusil de una tienda de armas autorizada en la zona metropolitana de Uvalde el martes 17, de acuerdo con el informe de las autoridades entregado al senador estatal John Whitmire. Al día siguiente, adquirió 375 balas. Dos días después, compró el segundo fusil.

Rolando Reyes, abuelo de Ramos, declaró que desconocía que su nieto había comprado los rifles y que los tuviera en su casa.

Anteayer por la mañana, Reyes no vio nada inusitado en el comportamiento del agresor, solo oyó que discutió con su abuela por el pago del servicio telefónico.

Unos 30 minutos antes de la masacre, Ramos hizo tres publicaciones en sus redes sociales, dijo el gobernador en conferencia de prensa. Según Abott, Ramos publicó en Facebook que le iba a disparar a su abuela, luego que le había disparado a la mujer y finalmente que iba atacar una primaria.

Los 19 niños y dos maestras muertos en el tiroteo se encontraban en una misma clase, en la que se atrincheró el atacante y disparó indiscriminadamente contra los presentes, informó la Policía.

¿Qué hizo Salvador Ramos?

El vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivárez, explicó que el agresor disparó contra su abuela en casa, luego subió a un vehículo y tuvo un accidente en las cercanías de la escuela Robb Elementary. Portaba un chaleco táctico, aunque no era blindado.

Fue en ese momento cuando las fuerzas de seguridad recibieron las primeras llamadas de alerta, indicando que un individuo armado se dirigía hacia el colegio. Ramos ingresó en un aula de cuarto año, de acuerdo con la policía estatal. Luego de cerrar la puerta del salón de clases, comenzó a disparar a las 11:30 de la mañana, con un fusil tipo AR-15, llevando consigo varios cargadores.

Cuando la policía llegó al edificio, el agresor abrió fuego contra los agentes y finalmente fue abatido. Otros policías y socorristas rompieron algunas ventanas de la escuela para que los profesores y estudiantes pudieran escapar.

Víctimas identificadas

A primera hora de ayer, todas las víctimas mortales ya habían sido identificadas y sus familias notificadas, y algunas de ellas revelaron a los medios los nombres de sus hijos fallecidos.

El vocero de la Policía indicó que aún investigan si la escuela era un objetivo premeditado del atacante o si accedió al edificio dada su cercanía con el lugar donde tuvo el accidente de tráfico.

Olivárez también ofreció nuevos detalles sobre Ramos, de quien dijo que no tenía empleo, fue alumno en un instituto de secundaria local, no tenía amigos ni pareja. La Policía no tiene conocimiento de que formase parte de ninguna banda y se deconocen los motivos del ataque.

Por su lado Abott indico que Ramos, un residente de la comunidad a unos 135 kilómetros al oeste de San Antonio, no tenía antecedentes penales ni de salud mental conocidos.— AP/EFE