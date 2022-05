Revocarían histórico caso

WASHINGTON (AP).— Un borrador de opinión sugiere que la Corte Suprema de Estados Unidos estaría a punto de revocar el histórico caso Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, según un informe de “Politico” publicado ayer.

Una decisión de invalidar Roe conduciría a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados y tendría enormes ramificaciones para las elecciones de este año. Pero no está claro si el borrador representa la última palabra de la corte sobre el asunto: las opiniones a menudo cambian en formas grandes y pequeñas en el proceso de redacción.

Cualquiera que sea el resultado, el informe de “Politico” representa una violación extremadamente rara del proceso de deliberación secreta de la corte, y en un caso de suma importancia.

“Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio”, afirma el borrador de opinión. Fue firmado por el juez Samuel Alito, integrante de la mayoría conservadora de 6-3 de la corte que fue designado por el ex presidente George W. Bush.

El documento fue etiquetado como un “primer borrador” de la “opinión de la corte” en un caso que impugnaba la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi, un caso conocido como Dobbs v. “Jackson Women's Health Organization”.

Se espera que el tribunal se pronuncie sobre el caso antes de que finalice su mandato a fines de junio o principios de julio.

El proyecto de opinión en efecto establece que no existe un derecho constitucional a los servicios de aborto y permitiría a los estados individuales regular más estrictamente o prohibir por completo el procedimiento.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, afirma, haciendo referencia al caso de 1992 “Planned Parenthood” v. Casey que afirmó la conclusión de Roe de un derecho constitucional a los servicios de aborto pero permitió que los estados impusieran algunas restricciones a la práctica. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

Una vocero de la Corte Suprema dijo que la corte no tenía comentarios y que The Associated Press no podía confirmar de inmediato la autenticidad del borrador publicado en “Politico”, que data de febrero.