ESPAÑA.— En recientes años, mucho se ha hablado de la inclusión, pero pocos la ponen en práctica, por ello cuando una persona da muestra de sí es posible llevarla al cabo, es inevitable no notarla. Tal es el caso de una vendedora, quien atendió a un niño con discapacidad auditiva, y éste jamás imaginó la reacción de la joven. La historia de la vendedora y el pequeño se ha hecho viral debido a los comentarios de cientos de internautas.

Vendedora atiende a niño con discapacidad; por esta extraordinaria razón se viraliza

Fue en una tienda de España donde una vendedora se ganó los elogios y aplausos, luego de que fuera captada atendiendo a un niño con discapacidad. La joven quien fue evidenciada, mostrándose sumamente amable y comprensiva con el pequeño cliente desató lo comentarios tras su comportamiento solidario e inclusivo.

De acuerdo con lo mostrado en un vídeo de TikTok, la vendedora de nombre Belén Santo (@santobelen__) contó a sus seguidores su vivencia al atender a un niño con sordera en la ciudad de Vitoria. La joven inició relatando que el niño entró a la tienda y tras observarlo se dio cuenta de que era sordo.

“Había un niño que no paraba de mirarme cuando entraba a la tienda, y puse más atención en él. Me di cuenta que era sordo cuando le vi un aparato en el oído. Claro, me miraba porque con la mascarilla no sabía si le estaba hablando o no”, contó al iniciar su historia.

La vendedora continuó contando que al notar que el niño estaba un tanto confundido, decidió usar el lenguaje de señas para comunicarse con él. La reacción de emoción del niño fue lo que a ella le motivó a continuar aprendiendo más sobre este lenguaje.

En su vídeo, Belén Santo cuenta que posteriormente, el niño regresó y ella pudo comunicarse nuevamente con él.

“Toda la semana estuve aprendiendo palabras y frases en lenguaje de signos para poder decirle algo... le vi mucha emoción en sus ojos... le preguntó “hola ¿qué tal?”, a lo que el niño, muy contentó respondió: “Bien”, explicó la joven.

Tras su relató, varios usuarios de TikTok llenaron de comentarios su clip, por lo que la vendedora se hizo tendencia en dicha red social.

Asimismo, ella comentó que tras contar su experiencia con un pequeño con discapacidad, esto le ha valido mucho reconocimiento en TikTok y otras redes en las que se ha difundido su vídeo como un ejemplo de que sí se puede ser inclusivo si se quiere, pues cibernautas han destacado que la vendedora decidió aprender más palabras y frases en lenguaje de señas para poder comunicarse con el niño.

Cabe destacar que en el mundo existen más de 300 lenguas de señas, y si bien en México, España o Cuba, el idioma en común es el español, los señantes (formas usadas en el lenguaje de señas) son distintos.