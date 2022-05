Acoso a mujeres periodistas: preocupa nuevo tipo de violencia en redes sociales

PUNTA DEL ESTE, Uruguay (EFE).— El acoso al que las mujeres periodistas son sometidas en redes sociales, como otra extensión de la habitual discriminación por género, centró varios debates de la segunda jornada de la Conferencia que la Unesco celebra en Punta del Este.

En pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa, que desde 1993 la agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura conmemora cada 3 de mayo, el informe “Tendencias globales sobre violencia online contra periodistas mujeres”, elaborado por el Centro Internacional para Periodistas, ofreció cifras devastadoras sobre cómo las redes sociales han acrecentado la violencia sobre las periodistas.

Un 73% de mujeres periodistas experimentan violencia en línea mientras hacen su trabajo; de estas, un 20% denunciaron sufrir ataques y abusos reales. Además, un 41% dijo que las campañas de desinformación sobre su trabajo fueron los peores ataques que han experimentado.

Estas cifras fueron dadas a conocer ayer a EFE por Julie Posseti, investigadora del Centro Internacional para Periodistas, que elaboró el informe para la Unesco con encuestas y entrevistas hechas en 15 países y difundido en el marco del evento de Punta del Este.

“Lo que hallamos es que en países como México, donde los problemas de violencia ‘offline’ ya son muy serios, con violencia sexual y física, la violencia ‘online’ refuerza estas ideas, las amplifica y genera nuevos episodios ‘offline’”, comentó la periodista australiana.

En su opinión, uno de los retos es “encontrar apoyo y respuestas a este tipo de violencia, no solo desde los medios sino también sobre las grandes empresas tecnológicas, donde ocurre la mayoría de este abuso, quienes por ahora han fallado en responder”.

La periodista mexicana Carmen Arístegui, que, en este día, quiso recordar al australiano Julian Assange “por su contribución en WikiLeaks”, comentó este nuevo fenómeno que busca “aniquilar moralmente, destruir la reputación y la identidad de los periodistas, en este caso, las periodistas”. “Como periodista mexicana, de pronto es difícil hablar de este tipo de violencia contra mujeres en el espectro digital en un país donde asesinan periodistas. Pero hay que hablar de violencia en todos sus ámbitos... La violencia digital puede llevar a la violencia física y, en grado extremo, al asesinato”, dijo la conductora de CNN.

Otro testimonio contundente de la jornada fue el de la abogada peruana y relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, quien pidió que toda la sociedad asuma como propio el problema de la discriminación contra las mujeres.

“Hay una discriminación estructural contra las mujeres en una línea de continuidad desde la niñez”, dijo la activista feminista, quien reclamó la unión de Estado, sociedad y empresas privadas para “luchar contra la violencia”, apoyada en la “transformación jurídica”.

No obstante, insistió en que “si no entendemos que este no es un problema de mujeres, sino de derechos humanos, las cosas no van a cambiar”.

En este 3 de mayo, la Unesco dio a conocer la Declaración Conjunta de Mandatos Especiales 2022 sobre Libertad de Expresión y Justicia de Género, que pretende dar un marco general para que las mujeres accedan a la información sin cortapisas, pero, además, permitir que las periodistas no sean silenciadas o perseguidas.

La necesidad de acabar con “la brecha digital” para que las mujeres puedan tener “acceso a la información” y así “eliminar barreras”; y el consejo a estados y empresas tecnológicas para que se comprometan a “impulsar la alfabetización digital” son las dos primeras recomendaciones del texto.

Además, la Declaración incluye un “punto medular”, en opinión del colombiano Pedro Vaca, relator de libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), encargado de dar lectura al texto.

Ese punto sería que la información que llegue a las mujeres sea “para las mujeres, sobre las mujeres y de interés para las mujeres”, como los relacionados con la salud sexual y reproductiva.

La declaración se cierra con la recomendación a las empresas “de producir data” para entender mejor “esta situación”.

La Conferencia de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa concluirá este miércoles en la ciudad uruguaya de Punta del Este (sureste) después de más de 70 sesiones con 300 ponentes y 1,000 personas acreditadas de manera presencial (hasta unas 2,000 a distancia).