Rusia Vs. Ucrania. Jill Biden visita la zona de conflicto

ÚZHGOROD, Ucrania.— Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este domingo el oeste de Ucrania y se reunió con la esposa del presidente ucraniana, Olena Zelenski, mientras Rusia sigue atacando las regiones orientales del país.

Jill Biden es la última estadounidense de alto perfil que visita Ucrania en las 10 semanas que lleva la invasión rusa.

Reunión por el Día de las Madres

Durante su visita, Jill BIden sostuvo una reunión sorpresa por el Día de las Madres con la esposa del presidente Zelenski , Olena Zelenska.

“Quería venir el Día de las Madres”, comentó Jill a Olena. “Pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra debe parar y que esta guerra ha sido brutal y que el pueblo de Estados Unidos está con el pueblo de Ucrania”.



La esposa de Joe Biden viajó en automóvil a la localidad de Úzhgorod, desde un poblado eslovaco que es limítrofe con Ucrania. Estuvo unas horas en Ucrania.

Las dos mujeres se reunieron en un pequeño salón de clases, se sentaron junto a una mesa y hablaron ante los reporteros antes de que se reunieran en privado. Olena Zelenska y sus hijos han estado en una ubicación que no se ha dado a conocer por cuestiones de seguridad.

Olena Zelenska agradece la visita de Jill Biden

Olena Zelenska agradeció a Jill Biden su “acto de valentía” y dijo: “Entendemos lo que supone para la primera dama de Estados Unidos venir aquí durante una guerra en la que se producen acciones militares todos los días, donde las sirenas aéreas se escuchan todos los días, incluso hoy”.

La escuela donde se reunieron funciona actualmente como un refugio para inmigrantes ucranianos procedentes de otros lugares del país.

La visita permitió a Jil Biden llevar a cabo el tipo de diplomacia personal que a su marido le gustaría hacer.

Joe Biden no pudo visitar Ucrania

En marzo pasado, durante su visita a Polonia, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que estaba decepcionado por no poder visitar Ucrania para ver las condiciones “de primera mano”, pero que no se le permitió, probablemente por razones de seguridad. La Casa Blanca dijo la semana pasada que al presidente “le encantaría visitarla”, pero que no había planes para que lo hiciera por el momento.

La reunión de hoy se produjo después de que las esposas de los mandatarios intercambiaron correspondencia en las últimas semanas, según funcionarios estadounidenses.