Encuentra cheques por dos millones de pesos y los devuelve; le regalan una pala de recompensa

¿Cuántos no sueñan con sacarse la lotería o que les llegue dinero de la nada? Seguramente lo más cercano que muchos han estado de ello es encontrarse algo de efectivo en la calle o en su ropa, sin embargo, hay quienes tienen auténticos golpes de suerte. Este es el caso de un hombre en Argentina que, si bien no se encontró el billete ganador de la Lotería de su país, sí encontró unos cheques al portador con un valor de más de dos millones de pesos argentinos, el equivalente a 681 mil pesos mexicanos aproximadamente.

Según publican varios medios que le han dado seguimiento al caso, el sujeto al encontrarlos, lejos de cobrarlos y hacerse con el dinero, decidió devolverlos a la empresa que los había endosado. Si bien el acto en sí mismo es de aplaudir y, seguramente gratificar la honradez del hombre, la empresa decidió regalarle una pala como recompensa.

La historia fue dada a conocer originalmente por el medio local Rafaela Noticias. Según publica, el protagonista tiene por nombre Luis Spahn, un subcontratista que trabaja para la empresa Telecom. Spahn habría encontrado los cheques en la ruta 70, cuando se dirigía a Santa Fe. Una vez que llegó a su casa, los revisó y encontró que su valor superaba los dos millones de pesos argentinos.

La cadena TN logró entrevistar al hombre quien afirmó que nunca pensó en cobrar los cheques y, por esa razón decidió contactar a la empresa que los había endosado. Pese a que según comentó, está a punto de quedarse sin trabajo, decidió devolverlos. La empresa que había endosado el dinero era una fábrica de herramientas que se los había dado a un comisionista quien los perdió.

"Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala", relató a TN.