Triste fin del tiktoker Cooper Noriega, ¿dónde se halló al ''influecer''?

Cooper Noriega, un famoso tiktoker de Estados Unidos, falleció unas horas después de compartir en sus redes sociales una publicación sobre morir cuando se es joven.

De acuerdo con información del portal TMZ que se dio a conocer este sábado 11 de junio, al "influecer" de 19 años de edad se le halló sin vida en un estacionamiento del un centro comercial en las afueras de Los Ángeles, California.

Una persona que pasó por el sitio llamó al 911 para avisar que vio a Cooper inconsciente, y aunque los servicios médicos acudieron en su auxilio, no lograron revivir al joven, según fuentes policíacas.

La información que se difundió es que el hecho sucedió el jueves 9 de junio pasado pero hasta hoy trascendió a todos los medios.

Cooper no estaba dentro de un vehículo y no presentaba signos de violencia, por lo que se descarta que fuera víctima de algún asalto o agresión.

La Policía de la ciudad estadounidense investiga las causas de su muerte, y aunque no hay algún sospecho relacionado con el tráfico suceso, se realizará la autopsia del cuerpo para conocer las razones de su muerte.

El muchacho aparecía tirado en la cama con unas visibles ojeras y aparentemente cansado. Muchos de sus seguidores piensan que la grabación fue un aviso del estado emocional por el que atravesaba.

"Siento que esta fue su señal, y no lo tomaron en cuenta", "Estaba avisando...." o "He sentido un vacío tan extraño al leer la noticia… vuela alto cielo, merecías todo y espero que tú alma obtenga lo que tú cuerpo no pudo", son algunos de los comentarios escritos por sus seguidores.