Mujer destroza botellas de vino tras ser despedida; explica qué pasó (Vídeo)

Evelin Roldán es una mujer que pagó caro su enojo tras ser despedida del supermercado en el que trabajaba, donde asegura que recibía malos tratos por un bajo . La mujer argentina destrozó varias botellas de vino, en un hecho que quedó registrado en vídeo.

De acuerdo con medios locales, el singular desastre tuvo lugar en Rafaela, ciudad de Argentina, donde la mujer explotó de coraje al ser despedida de la tienda Apolo. En su frustración, la mujer se dirigió a la sección de vinos y comenzó a romper varias botellas, cuyo contenido quedó en el suelo.

Al momento de que el vídeo se hizo viral, trascendió que la Evelin había acusado a la empresa de malos tratos, algo que no valió para la compasión de los internautas, quienes consideraron su actitud como poco profesional y cuestionaron el por qué se quedó en un lugar donde no estaba a gusto.

Y es que el enojo de Evelin al ser despedida después de tener que pasar por esos malos traros, le valió además pasar 30 horas bajo arresto por el pago de las botellas rotas.

Mujer que destrozó varias botellas de vino explica qué pasó

Entrevistada para un medio local, Evelin admitió que se dejó llevar por el momento y que se "nubló" cuando recibió la noticia de su despedido, por lo que realmente admite que no estaba pensando las cosas claramente.

La mujer sostuvo que su jefa no le daba un buen trato, además de que su salario era muy bajo.

“Me pagaban 52 mil pesos (8 mil 604 pesos mexicanos) al mes por 9 horas al día, de lunes a sábados”, declaró la joven en entrevista citada en SDP Noticias.

“En ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo. Me arrepiento.. porque yo no quería que llegue a tanto...”.

Aunque lamenta lo sucedido, Evelin recuerda que su familia se preocupaba con ella, pues regresaba muy triste de trabajar. Aunque no mencionó si ya tenía un nuevo trabajo, reconoció que lo sucedido era algo que definitivamente no volvería a hacer.