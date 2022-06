Tiroteo en Tulsa. Cinco muertos y varios heridos, saldo del ataque

Comparta este artículo

TULSA, Oklahoma, EE.UU. — La tarde de ayer miércoles, se registró un nuevo tiroteo en Estados Unidos, en el que perdieron la vida cinco personas incluído el atacante, cuando un hombre armado con un fusil y una pistola entró al centro médico de Tulsa y comenzó a disparar, informaron las autoridades.

Eric Dalgleish, jefe adjunto del Departamento de Policía de Tulsa, confirmó el número de víctimas y señaló que el atacante también murió, aparentemente quitándose la vida de un disparo.

De momento se desconoce qué fue lo que ocasionó el incidente.

“Parece que se usaron ambas armas, en un momento u otro, en el lugar”, precisó Dalgleish. “Los agentes que llegaron oyeron disparos en el edificio, y eso fue lo que les llevó al segundo piso”.

Dalgleish informó que los agentes de la Policía respondieron al llamado tres minutos después de que los operadores recibieron el reporte, e hicieron contacto con el agresor unos cinco minutos después, a las 5:01 de la tarde.

“Escena catastrófica”

Por su parte, Richard Meulenberg, capitán de la Policía, indicó que varias personas más resultaron heridas y que el complejo médico era una “escena catastrófica”.

Autoridades de la policía y del hospital señalaron que no estaban listos para identificar a las víctimas.

El Sistema de Salud St. Francis cerró su campus debido a la situación en el edificio Natalie, el cual alberga un centro de cirugía ambulatoria y un centro de salud mamaria. Dalgleish dijo que en la segunda planta también se encuentra una clínica ortopédica donde los agentes descubrieron al tirador y a varias víctimas.

Ataque en Uvalde, Texas

El tiroteo de ayer miércoles se produce apenas ocho días después del ataque que ejecutó un joven de 18 años en Uvalde, Texas, en el que perdieron la vida 19 niños y dos maestras en la Escuela Primaria Robb, antes de que el atacante fuera abatido por la policía.

Ataque en Buffalo, Nueva York

Unas dos semanas previas, también se registró un ataque en un supermercado de Buffalo, Nueva York, donde un hombre está acusado de asesinar a 10 personas de raza negra. Además, se registraron varios tiroteos masivos en distintos puntos del país durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos en Guerras.

Víctimas de los tiroteos en 2022

En lo que va de 2022, en Estados Unidos se han registrado 12 tiroteos en los que han muerto cuatro o más personas en el país, según información de The Associated Press/USA TODAY/Northeastern University. Esos tiroteos han dejado 76 muertos. El número de muertos no incluye a los presuntos atacantes.

Jill Bleed en Little Rock, Arkansas, Jake Bleiberg en Dallas y Mike Balsamo en Washington contribuyeron a este despacho.