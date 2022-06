De Perú a las redes: critican a madre por sacar a su hija de una fiesta ''a la antigua''

Comparta este artículo

Críticas, aplausos y en general opiniones encontradas, es lo que generó el vídeo en el que se ve a una madre sacar a cinturonazos a su hija de una fiesta, presuntamente por no haber pedido permiso.

En el vídeo que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede ver a una joven bailando y bebiendo, disfrutando de la convivencia de una fiesta, mientras es grabada por sus conocidos. Tras una cortinilla, se le ve acompañada de una mujer -a la que se le identificó como su madre-, quien le propina algunos golpes con el cinturón.

El hecho recibió varios comentarios, p0ues algunos consideran que esa forma de castigo es "antigua" y ya no se utiliza ni siquiera para reprender a los hijos que son adolescentes o adultos jóvenes. No obstante, otros consideran que la madre tiene el derecho de ejercer como mejor le parezca la manera de educar a sus hijos.

¿La ley prohíbe el castigo físico?

En Perú, existe una ley que protege a niños, niñas y adolescentes contra el castigo físico y humillante.

"Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados", destaca el Diario Oficial del Bicentenario.

En el mismo se establece que se entiende por castigo físico "el uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible".

En cuanto a la humillación, define este como "cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible".

No obstante, en el caso de la madre en cuestión se desconoce si se aplicarán sanciones, siendo que se trata de una ley civil y no penal, es decir, que no se persigue con algún rigor.