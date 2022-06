Arrojan gases en Arizona y arrestan a dos en Washington

Comparta este artículo

WASHINGTON (EFE).— Estados Unidos vivió ayer otra jornada de multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho de su territorio contra la decisión de ayer del Tribunal Supremo, que revocó el acceso legal al aborto y dejó al país en estado de “shock”.

Cientos de manifestantes se concentraron ayer por segundo día consecutivo ante el edificio del Tribunal Supremo en Washington para exigir el aborto libre en todo el territorio estadounidense, y concentraciones similares tuvieron lugar en otras grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle, Atlanta y Los Ángeles.

Convocados por la asociación “Rise Up 4 Abortion Rights” (“Levántate por los derechos al aborto”) y otras organizaciones, los manifestantes de Washington, en su mayoría mujeres y jóvenes, coincidieron ante la sede del Supremo con un grupo de personas a favor de la vida que se encontraba allí precisamente para celebrar la decisión de la Corte.

Con la salvedad de algunas discusiones puntuales e intercambio de cánticos, ambos grupos convivieron en paz y sin incidentes, como ya ocurrió en la jornada del viernes.

Sin embargo, en la Corte Suprema dos personas fueron arrestadas ayer por la tarde por destrucción de propiedad, según la Policía del Capitolio. Los dos individuos están acusados ??de “tirar pintura sobre la valla por la Corte Suprema”, informó Fox News.

Bajo un sol de justicia y un intenso calor, los manifestantes repitieron al unísono cánticos como “El aborto es salud” y “Esta decisión no se puede mantener, aborto legal en todo el país”, mientras que los contrarios al aborto les contestaron con “pro-vida es pro-mujer”.

Se esperaba que las protestas siguieran anoche y a lo largo del fin de semana, y que sean por lo general pacíficas igual que las del viernes, en las que sólo hubo que lamentar incidentes aislados como en el caso de Phoenix Arizona, donde la Policía dispersó a los manifestantes con gas lacrimógeno.

La presidenta republicana del Senado de Arizona, Karen Fann, emitió un comunicado en que describió el incidente como una insurrección frustrada, al tiempo que los manifestantes lo calificaron como una reacción exagerada y violenta por parte de la policía que, según ellos, actuó sin advertencia ni justificación.

Las clínicas en Arizona dejaron de realizar abortos tras la decisión en Washington, al igual que las de Alabama, Arkansas, Kentucky, Missouri, Dakota del Sur, Virginia Occidental, Virginia y Wisconsin.

Por su parte, el presidente Joe Biden reiteró ayer su rechazo a la decisión del Supremo y aseguró que el alto tribunal ha tomado decisiones “terribles”.

Al ser preguntado por un periodista si consideraba que el Supremo de Estados Unidos está “roto”, Biden respondió: “Creo que la Corte Suprema ha tomado unas decisiones terribles”.

El presidente aseguró que él y su esposa, Jill, saben lo “dolorosa y devastadora” que es esta decisión para muchos estadounidenses y recordó que a partir de ahora el derecho al aborto dependerá de cada estado, por lo que se comprometió a garantizar su supervisión y a que estos cumplan con sus propias leyes.

Horas más tarde, desde el avión presidencial Air Force One que llevó al mandatario a Europa para asistir a las cumbres del G7 y de la OTAN, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, tuvo que matizar que Biden respeta al Tribunal Supremo del país y no cuestiona su legitimidad, pese a las declaraciones de la mañana. “Lo que cree es que esta decisión en particular que se tomó ayer es extremista y está fuera de lugar, y esto es algo que seguirá diciendo. Pero, obviamente, ve la Corte como legítima y la respeta”, dijo.