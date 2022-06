Autor de tiroteo durante un festival LGBTQ en Noruega guarda silencio

Comparta este artículo

OSLO (AP).— El presunto autor de un tiroteo masivo durante un festival LGBTQ en Noruega se ha negado a dar explicaciones a los investigadores y permanecerá en prisión preventiva durante las próximas cuatro semanas, dijeron ayer la policía y su abogado defensor.

El atacante, al que las autoridades describieron como un ciudadano noruego de 42 años originario de Irán, fue detenido poco después del tiroteo en el distrito de la vida nocturna de Oslo a primera hora del sábado. Está detenido como sospechoso de asesinato, intento de asesinato y terrorismo.

Dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas en lo que el servicio de seguridad noruego calificó de “acto terrorista islamista”.

La policía de Oslo indicó que intentó interrogar al sospechoso el sábado y de nuevo ayer sin tener éxito. Los medios de comunicación noruegos lo identificaron como Zaniar Matapour.

El abogado defensor de Matapour, John Christian Elden, informó por correo electrónico que su cliente se negaba a que se grabara su declaración en vídeo a menos que la policía hiciera pública toda la grabación “sin demora para que no sea censurada ni manipulada”.

La grabación de los interrogatorios es una práctica policial habitual.

Elden dijo anteriormente que su cliente no negaba ser el autor de los disparos, pero que no había divulgado ningún motivo. El abogado comentó ayer que Matapour no se oponía a permanecer en prisión preventiva durante cuatro semanas, por lo que no comparecería ante el tribunal hoy.

En Noruega, las audiencias de prisión preventiva se celebran normalmente cada cuatro semanas.

El primer ministro de Noruega y miembros de la familia real se unieron a los dolientes en un servicio religioso en la catedral de Oslo en memoria de las víctimas del ataque.

El hombre armado abrió fuego en tres lugares, incluido el exterior del London Pub, un popular bar gay de Oslo. Los investigadores de la policía dijeron que era demasiado pronto para decir si el atacante tenía como objetivo específico la comunidad LGBTQ.

El desfile del Orgullo programado para el sábado fue suspendido a causa del tiroteo.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, informó durante el servicio conmemorativo ayer que “el tiroteo en las horas nocturnas puso fin al desfile del Orgullo, pero no detuvo la lucha y los esfuerzos para combatir la discriminación, los prejuicios y el odio”.

También se dirigió a la comunidad musulmana de Noruega.

“Sé lo que muchos de ustedes sintieron cuando se supo que el autor pertenecía a la comunidad islámica. Muchos de ustedes experimentaron miedo y malestar. Deben saber esto: Estamos juntos, somos una comunidad y somos responsables de la comunidad juntos”, manifestó Stoere durante el servicio religioso, al que también asistió la princesa heredera Mette-Marit.

Los medios de comunicación noruegos dijeron que Matapour llegó a Noruega con su familia desde una zona kurda de Irán en la década de 1990.

Tenía antecedentes penales que incluían un delito de estupefacientes y otro de armas por llevar un cuchillo. Los investigadores dijeron que incautaron dos armas tras los disparos del sábado: una pistola y un arma automática.

La agencia noruega de seguridad interior, conocida por su acrónimo noruego PST, señaló el sábado que tuvo conocimiento del sospechoso por primera vez en 2015 y que posteriormente empezó a preocuparse de que se hubiera radicalizado y formara parte de una red islamista no especificada.

Ayer, los medios de comunicación noruegos informaron que Matapour supuestamente estaba en estrecho contacto con un extremista islámico que vivía en Noruega y del que la policía noruega tenía conocimiento desde hacía tiempo.