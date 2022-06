Gana 182 millones de libras esterlinas en la Lotería y no puede cobrar el premio

Comparta este artículo

Ganar la lotería es el sueño de muchos. El dinero sin duda cambia la vida de las personas, sobre todo cuando llega a raudales de un solo golpe pero, ¿Te imaginas ganar la lotería y no poder cobrar el premio? Este es el caso de Rachel Kennedy, una joven de Hertfordshire, Inglaterra que, tras ganarse la lotería le informaron que no podría cobrar su premio.

Según relata Rachel un día revisaba los ganadores de la lotería de "EuroMillions" que en ese momento tenía una bolsa acumulada de 182 millones de libras esterlinas cuando se dio cuenta que sus números habían sido los ganadores.

Luego de compartir la noticia con su mamá y su novio, la empresa le dio una mala noticia: No podría cobrar el premio.

Según publica el medio inglés "The Mirror", "EuroMillions" le informó a la joven que no podrían entregarle el dinero por que al momento de comprar el boleto la cuenta bancaria de la joven únicamente tenía 2.5 libras, el valor del boleto, sin embargo, su banco rechazó la compra por falta de fondos y, debido a esto, no se le podía hacer válido.

La joven comenta que llevaba cinco semanas seguidas participando con los números 06,12,22,29,33,06,11.

En una entrevista con ‘The Sun’, Rachel explicó: “Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y ellos me dijeron ‘Si, tienes los números bien, pero no tenías el suficiente dinero para el boleto en tu cuenta así que realmente jamás lo compraste’”.





“Estaba en la cima del mundo cuando creí que había ganado”, expresó la joven a ‘The Sun’.

Después de que la compañía definitivamente no le diera el dinero, la joven comentó su situación en redes sociales y recibió varios comentarios de apoyo. Al respecto la compañía ofreció un comunicado en donde escribían: “Estamos al tanto de la historia de Rachel y deseamos que llegue temprano para comprar un boleto en el próximo gran sorteo”.