Piden al Papa que “salve a los niños que sufren” en Ucrania

Un pequeño ucraniano le pidió al papa Francisco que vaya a su país “para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora”, por la guerra, durante un encuentro en el Vaticano con 160 chiquitines que participaron ayer en el “Tren de los Niños”, una iniciativa del “Atrio de los Gentiles”.

“Me gustaría ir a Ucrania”, le respondió el Pontífice, quien también recibió preguntas curiosas como: “¿Es cansado ser Papa?”, y confesó que la del pontificado “es una responsabilidad un poco pesada, a veces, porque te da miedo. Pero trato de sentirlo de la manera más natural, porque si el Señor me lo ha pedido es porque Él me dará la fuerza para no equivocarme, para tener cuidado de no equivocarme”.

El niño ucraniano le dijo al Papa: “No tengo una pregunta sino una petición: ¿puedes venir a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora?”.

Fancisco le respondió: “Me alegro de que estés aquí. Pienso mucho en los niños de Ucrania, y para eso he enviado a algunos cardenales para ayudar allí y estar cerca de toda la gente, de los niños”.

“Me gustaría ir a Ucrania”, siguió. “Solo tengo que esperar el momento para hacerlo, ya sabes, porque no es fácil tomar una decisión que puede hacer más daño que bien al mundo entero”.

Luego dijo que “esta próxima semana estaré recibiendo representantes del gobierno de Ucrania, que vendrán a hablar, también para hablar de mi posible visita allí. Veamos qué pasa”.

En su turno, la niña Caterina Lastorza le preguntó si es cansado ser Papa.

El Pontífice le respondió que “en la vida, siempre hay momentos de cansancio. Cada oficio, cada trabajo que asumimos siempre tiene una parte de esfuerzo”.

“Es duro estudiar, por ejemplo, es duro hacer este oficio, ese otro, ese otro, ese servicio... Y el Papa también tiene sus propios esfuerzos, ¿no?”, continuó.

“El camino para soportar las fatigas debe ser un camino normal, como toda persona: cada uno trae sus propias fatigas; y resuelve las fatigas de manera humana, de manera normal”.

“Pero si me preguntas: ¿es mucho más agotador que el trabajo de un padre y una madre? No, no. Dios da la fuerza para llevar sus propios trabajos a cada uno de nosotros. Pero hay que hacerlo con honestidad, sinceridad y trabajo, como papá y mamá llevan adelante el trabajo de papá y mamá. ¿Entendiste?”, añadió.

Personalidad propia

El niño Edgar Murario le preguntó “¿cómo se siente ser Papa?”.

Le respondió que “lo importante, en cualquier trabajo en el que te ponga la vida, es que no dejes de ser tú, con personalidad propia”.

Nicole Malizia preguntó: “¿Qué responsabilidades siente que tiene para ser Papa o en todo caso la persona más importante del mundo?”, Francisco dijo que “este sentimiento de responsabilidad es algo que debemos sentir todos, cada uno de nosotros”.

“Siento mi responsabilidad como un servicio, como tú sentirás la tuya como un servicio a los demás, a tu familia, y cuando te cases, a tu familia, a todos”, explicó.— ACI Prensa