Viruela del mono. Incremento de 200% en el número de casos, según la OMS

LONDRES, Ingalterra.— Este lunes, las autoridades británicas de Salud reportaron 77 nuevos casos de viruela del mono, lo que elevó el total a más de 300 en todo el país. Hasta hoy, Gran Bretaña tiene el mayor brote identificado de la enfermedad fuera de África, y la gran mayoría de las infecciones se han producido entre hombres homosexuales y bisexuales.

Las autoridades sanitarias advirtieron que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, corre el riesgo potencial de contraer este tipo de viruela si está en contacto estrecho con un enfermo, su ropa o sus sábanas.

Incremento de 200% de casos

Ayer domingo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que más de una veintena de países que no habían identificado previamente casos de viruela símica informaron de 780 casos, un aumento de más del 200% desde finales de mayo. Todavía no se ha identificado ninguna muerte por la viruela símica fuera de África.

La agencia de salud de la ONU dijo que la mayoría de los casos en Europa y otros lugares se han detectado en clínicas de salud sexual y “han implicado principalmente, pero no exclusivamente, a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”.

En lo que va del año, se han producido más de 1,400 casos de viruela símica y 63 muertes en cuatro países donde la enfermedad es endémica —Camerún, República Centroafricana, Congo y Nigeria—, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. La secuenciación genética del virus aún no ha mostrado ninguna relación directa con el brote fuera de África.

Transmisiones no detectadas

La OMS señaló que la detección repentina e inesperada de la viruela del mono en numerosos países “indica que podría haber habido una transmisión no detectada durante un período de tiempo desconocido, seguida de eventos amplificadores recientes”. El mes pasado, un asesor importante de la OMS afirmó que el brote en Europa y fuera de ella probablemente se había propagado por vía sexual durante dos fiestas rave recientes en España y Bélgica.