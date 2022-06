Mexicanos no requerirán visa para entrar a la Unión Europea, permiso especial sí

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Unión Europea emitió hoy un comunicado para aclarar la información sobre el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés), y subrayó que no se trata de una visa y que los mexicanos seguirán exentos de requerir un visado para entrar a Europa.

En el comunicado, la UE explicó que desde 2018 se anunció el proyecto sobre ETIAS, cuyo objetivo es "reforzar los controles sobre las personas que viajan sin visado a la UE".

La Unión Europea señala que no se trata de una medida aplicada sólo a los mexicanos, sino a un total de 60 países que, hoy por hoy, no requieren de visado para viajar a los países del bloque europeo.

Permiso especial para ingresar a la Unión Europea

ETIAS, informa la UE, debería comenzar a operar en 2023, en fecha aún por definir, y será un trámite "simple, rápido y accesible para todos".

Primero, detalla la UE, habrá un periodo en el que ETIAS será opcional. Después, todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años deberán obligatoriamente contar con la autorización ETIAS para poder viajar a Europa.

¿Qué es ETIAS?

Se trata de una solicitud que según la UE se llena en minutos en un sitio web oficial y/o una app para dispositivos móviles.

En ese sentido, advierte que el sitio www.etiavisa.com, en el que se basó parte de la información difundida por algunos medios y que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en México publicó como el indicado para buscar información, no es oficial, y contiene información errónea.

El sitio en sí advierte que no se trata de un sitio ligado a la Unión Europea.

¿Cuánto tiempo tarde al permiso ETIAS?

De acuerdo con el comunicado, en más de 95% de los casos, "se dará una autorización automática" a los solicitantes de ETIA.

Dicha autorización llegará a quien la haya solicitado vía correo electrónico.

Reconociendo que no en todos los casos ocurrirá esa autorización automática, la UE indica que "serán necesarios controles adicionales para que, en la mayoría de los casos, se otorgue la autorización en un plazo de algunos días", sin rebasar los 30 días.

La UE asegura que el procedimiento respetará los derechos fundamentales y de protección de datos de los solicitantes y que la información recopilada permitirá "verificar por adelantado y de forma automática, mediante la consulta de diversas bases de datos, los posibles riesgos de seguridad o de migración irregular y así evitar muchas de las retenciones de viajeros que actualmente ocurren en las fronteras de la UE".

ETIAS, un permiso; no una visa

La UE explica que ETIAS "no introduce obligaciones similares a las del visado: no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, será mucho menos costoso y más rápido que el trámite de una visa".

Precio y vigencia de ETIAS

El costo del trámite será de siete euros (146 pesos, al cambio actual) y la autorización será válida por tres años y para múltiples ingresos. Además de los países del Espacio Shengen, la autorización será válida y requerida para entrar a Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumania.

El comunicado finaliza señalando que los detallas sobre cómo funcionará ETIAS serán dados a conocer por la UE "a través de sus canales oficiales" y que a partir de otoño de este año, habrá disponible un sitio web oficial de la UE con toda la información pertinente.



