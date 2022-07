Difunden vídeos del robo de un avión del aeropuerto de Seattle

Comparta este artículo

ESTADOS UNIDOS.- A casi cuatro años del incidente, recientemente ha comenzado a circular un vídeo de los momentos previos a que un empleado robara un avión del aeropuerto de Seattle y después lo estrellara en una isla. El avión con capacidad para 76 pasajeros, estaba vacío.

En las imágenes tomadas de una cámara de vigilancia se muestra el momento en el que un empleado del aeropuerto de Seattle que trabajaba en el área de equipaje se robó un avión de Alaska Airlines y estrellarlo una isla remota en un acto suicida.

En el clip se ve a Richard Russell, de 29 años, tanto dentro de la terminal como de la parte exterior de la pista, que documentaron todo el desarrollo del incidente en tiempo real.

Richard Russell trabajaba en el sector que se encarga de organizar el equipaje de los pasajeros en el aeropuerto y de verificar que cumplieran con todos los protocolos de seguridad.

Cronología del robo de un avión en Seattle

Las imágenes comienzan desde el 10 de agosto del año 2018 a las 2:36 de la tarde, en ese momento Russell marca el ingreso a su jornada laboral, vistiendo una camiseta negra con la frase: “The Sky’s No Limit”, lo cual se traduce como “el cielo no tiene límite”, impresa en la espalda.

También se puede ver cuando muestra su carnet al funcionario de seguridad. S su mochila pasa por los escaners y la toma para iniciar sus labores. Más de cinco horas después, se le ve saliendo a la pista en el área de carga del aeropuerto, después usa un vehículo remolcador para empujar el avión de hélice hacia una de las pistas.

Entonces el control de tráfico aéreo comenzó a percatarse de que algo raro estaba pasando e intentaron comunicarse con el avión, pero no recibió respuesta. En ese mismo momento, se puede ver a los compañeros de Russell caminando cerca del lugar, pero totalmente ajenos al hecho que estaba a punto de ocurrir.

Russell, de pronto, abrió la puerta de la cabina del avión Q400 Turboprop que él mismo había remolcado hasta la pista y posteriormente ingresó a la aeronave y cerró la puerta. Después se dispuso a despegar el avión, pero antes dijo por radio a la torre de control.: “Va a ser una locura”.

Ya en el aire, se puede ver en videos filmados desde el suelo a Russell realizando acrobacias con el avión sobre el aeropuerto. En grabaciones de control de tráfico aéreo, se puede escuchar al empleado hablando con los controladores que intentaban persuadirlo para que realice un aterrizaje seguro.

Mientras aún estaba en el aire, se escucha a Russel decirles a los controladores que es “solo un tipo que está en bancarrota” y luego agregó que se estaba preparando para ir a la “cárcel de por vida”.

Después, dos aviones de combate F-15 salieron para interceptarlo. Sin embargo, no tuvieron éxito y una hora y 13 minutos después de despegar, Russell estrelló intencionalmente el avión en una isla a unas 50 kilómetros de distancia.

Por su parte el FBI declaró su muerte como un suicidio y dijo que el incidente no fue parte de ninguna actividad criminal o terrorismo y que Russell actuó solo.