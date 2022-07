Ni en el Vaticano ni en Argentina, dice el papa Francisco, al hablar de su retiro

Comparta este artículo

ROMA, Italia. — A principios del mes de julio, el papa Francisco aseguró que no había pensado en su retiro, dijo entonces: “No ha entrado en mi cabeza. No por el momento, realmente. Pero llegará el momento en que veré que no puedo hacerlo, lo haré y ese es el gran ejemplo del papa Benedicto, fue algo muy bueno para la iglesia, dijo a los papas que se detuvieran a tiempo. Es grande, Benedicto”, dijo el santo padre durante una entrevista.

Ahora, unos días después, cuando quizás la inquietud popular lo hizo pensar en el asunto, el papa Francisco dijo que, sí llegaba a retirarse, no vivirá en el Vaticano ni regresaría a Argentina, más bien preferiría quedarse en una iglesia en Roma donde seguiría escuchando confesiones.

“Soy el obispo de Roma, en este caso el obispo emérito de Roma”, dijo en una entrevista con la emisora en español TelevisaUnivision trasmitida este martes.

Durante la entrevista, el papa Francisco, de 85 años, negó que estuviera planeando su retiro, pero repitió que “la puerta está abierta” desde que el papa Benedicto XVI renunció en 2013, siendo el primer pontífice que lo hace en 600 años.

Regular mejor la figura de un Papa emérito

Si bien la presencia de un papa retirado ha resultado bien, el Vaticano debe regular mejor la figura de un papa emérito, dijo el santo padre.

Decisiones cuestionadas de Benedicto XVI

Algunos cardenales y abogados canónicos han cuestionado las decisiones de Benedicto XVI en su retiro, como la de seguir vistiendo la sotana blanca del pontífice y mantener su nombre papal en lugar de volver a su nombre natal, Joseph Ratzinger.

Dicen que esas decisiones y la presencia del papa emérito Benedicto XVI en el Vaticano generó confusión entre los fieles y permitió a los críticos tradicionalistas del papa Francisco utilizar al papa emérito como punto de referencia, lo que amenaza la unidad de la Iglesia Católica.

“La primera experiencia salió bien porque es un hombre santo y discreto”, dijo el sucesor de Pedro acerca del papa emérito Benedicto XVI, pero añadió que en el futuro las cosas deben ser más explícitas.

Con respecto a su eventual renuncia, el obispo de Roma dijo que “seguramente no” viviría en el Vaticano o si regresaría a la Argentina, y en cambio, admitió que “tal vez” residiría en la basílica de San Juan de Letrán, sede tradicional de los obispos de Roma.

Planes de retiro de Francisco antes de ser Papa

Recordó que había planeado retirarse como arzobispo de Buenos Aires en la época del cónclave de 2013 que lo eligió papa. Dijo que se había preparado un bonito departamento en Buenos Aires, donde seguiría escuchando confesiones en una iglesia cercana y visitando a los enfermos en un hospital.