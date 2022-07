Personaje de ''Plaza Sésamo'' es captado discriminando a niñas afroamericanas: VÍDEO

FILADELFIA.— "Plaza Sésamo" es un programa infantil que se ha caracterizado por presentar contenido educativo y promover los valores. Mediante sus simpáticos personajes, este show ha logrado posicionarse, sin embargo, ahora uno de ellos ha sido acusado de racismo, pues éste aparentemente se negó a saludar a unas niñas afroamericanas durante un desfile. La reprochable acción ha sido severamente criticada.

Personaje de ''Plaza Sésamo'' es captado discriminando a niñas afroamericanas

A través de redes sociales se difundió un vídeo en el que se muestra lo sucedido en Filadelfia, Estados Unidos, durante un desfile realizado en el parque temático de la serie infantil.

Mediante el clip publicado por la usuaria identificada como __jodiii__, se mostró cuando el personaje de 'Rosita' (una monstruita azul), presuntamente se negó a saludar a dos niñas afroamericanas. La mujer que compartió el vídeo que se ha hecho viral explicó que sus hijas se acercaron emocionadas a saludar a "Rosita", pero este personaje se negó a darles la mano, incluso con señales les reiteró que "no".

“Voy a seguir publicando esto porque me tenía caliente. Estábamos saliendo de "Plaza Sésamo" y las niñas querían parar para ver a los personajes. ¡Esta persona repugnante descaradamente les dijo a nuestras hijas que no y luego procedió a abrazar a la niña blanca (que estaba) junto a nosotros!”, escribió la enfadada mamá de las niñas discriminadas.

“Luego, cuando fui a quejarme, me miraron como si estuviera loca. Pregunté quién era el personaje y pedí ver a supervisor, pero me dijeron que no sabían”, añadió la mujer, quien tras compartir este vídeo en su cuenta Instagram provocó la empatía de internautas, quienes han dicho sentir gran indignación por lo sucedido.

"Plaza Sésamo" se disculpa por el presunto racismo hacia dos niñas afroamericanas

Debido al revuelo que causó el vídeo de la internauta, quien detalló como fue que presuntamente sus hijas fueron discriminadas por un personaje de "Plaza Sésamo", la empresa emitió un comunicado en el que aclaró que pasó con 'Rosita' y porque se negó a saludar a las niñas afroamericanas.

Según el comunicado, esto se trató de un malentendido e incluso ofreció reparar el daño. En documento también se explicó que la negativa de 'Rosita' eran hacia otra persona que insistía en que el personaje cargara su hija para tomarse una foto, lo cual no está permitido.

“El personaje de 'Rosita' no ignoró intencionalmente a las niñas y está devastada por el malentendido... Nuestra marca, nuestro parque y nuestros empleados abogan por la inclusividad en todas las formas. No toleramos ningún comportamiento en nuestros parques que sea contrario a ese compromiso”, se menciona en el comunicado publicado en la cuenta de Instagram Sesame Place Philadelphia.

Asimismo, en la publicación se señala que a la familia afectada le ofrecerían una convivencia con todos los personajes para compensar la situación.